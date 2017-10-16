Это снова случится: Кишинев во вторник останется без света

Компания RED UNION FENOSA объявила об очередных профилактических работах, узнайте где временно отключат электричество во вторник, 17 октября

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Десятки тысяч жителей Молдовы, включая и Кишинев, останутся во вторник без электричества. Об этом предупредили в компании "RED UNION FENOSA" S.A.

Как отметили в пресс-службе предприятия, профилактические работы пройдут с 9.00 по 18.00. Ниже представляем список кишиневских улиц и секторов (включая и пригороды), где не будет электричества 17 октября.

Кишинев, сектор Центр:

ш. Хынчешть 216, 224. 230 — на период 9:00 — 17:00

ул. А. Бернардацци 56-78, 69-97, А. Пушкин 12A, 4, А. Матеевич 49, 49/1, 49/2, 56, М. Еминеску 1, 5, 7, 9, 11A, М. Когылничану 44-56, 53, 57-63, 81, Вл. Пыркэлаб 1-35, 2-32 — на период 11:00 — 18:00

ул. Друмул Виилор 30-34, 67-97, Фрумоаса 43-71, 56-88, ш. Хынчешть 40, 40A, 40V, 42, 53-58, Валя Дическу 91-119, 97A, 99A, 103/1, 144-160, В. Докучаев 13-31, 26-42 — на период 9:20 — 18:00

ул. Мелеcтиу 6, 8, 10, Одеса 64, Париж 49 — на период 10:00 — 18:00

ул. Георге Менюк 30/2 — на период 9:00 — 13:30

ул. Гренобля 163/6, 159/6 — на период 13:00 — 17:00

Кишинев, сектор Буюканы:

Ул. Барьера Скулень 38, пер. Барьера Скулень 7, 20-48, 23, Басарабелор 37, Кэлэраш 78, Милано 5-19, 58-68, Торино 1-29, 2-12 — на период 9:25 — 17:25

Кишинев, сектор Буюканы, г. Дурлешты:

Ул. Мичурина, Кишинэу, М. Лермонтов 104-148, 13-, 143, Сф. Винерь 116, Татарбунар 17 — на период 9:30 — 17:00

Кишинев, сектор Буюканы. г. Ватра:

Ул. Плопилор, Штефан Водэ, С. Богза — на период 9:40 — 17:00

Кишинев, сектор Буюканы, коммуна Гидигич:

Ул. Александру Донич, Борис Главан, Бков Эм., Булгару П, Парижской Коммуны, Дмитрий Кантемир, Дойна, Михаил Фрунзе, с. Гидигич, Н. Грибов, Ион Крянгэ, Ион Солтыс, Поноарелор, Штефан чел Маре, Штефан Няга, Тиглэу, Валя Кынепий, Викторией, Виилор — на период 10:00 — 17:00

Кишинев, сектор Чеканы:

ул. Вадул луй Водэ 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y — на период 9:20 — 17:30

Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Будешты:

ул. Алеку Русо, Будешть, Клопотницей, Колумна, Дечебал, Флорилор, Митрополит Варлаам, Пынтя Павел, Величко — на период 9:00 — 17:30

Кишинев, сектор Рышкановка, г. Крикова:

ул. В. Александри 41, Лучафэрул 9 — на период 8:00 — 18:00

Кишинев, сектор Рышкановка, коммуна Грэтиешты:

ул. 1 Мая, Дм. Кантемир, М. Витязул, Приетенией — на период 9:30 — 18:00

ул. Лучафэрул, Штефан чел Маре, Теодорович, Нукарилор — на период 9:30 — 18:00

сектор Ботаника, г. Сынжера:

Ул. А. Донич, А. Матеевич, Кишинэу, Дялул Леулуй, Михай Еминеску, Пэчий — на период 10:00 — 17:00 (1 час)