Чем обернется нехватка мяса в Молдове

Молдавские переработчики заявляют, что им недостаточно ни местного, ни импортного мяса, чтобы сдерживать цены

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik, Дарья Чернега. В ближайшие три месяца возможно подорожание колбасных и мясных изделий, об этом Sputnik заявил менеджер американской торговой палаты в Молдове Сергей Кирика.

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По словам специалиста, данная ситуация складывается из-за нехватки мяса на местном рынке. Кирика также отметил, что проблема возникла из-за запрета на импорт украинского мяса, который был объявлен по причине вспышки африканской чумы свиней в соседнем государстве. До 2017-го года украинское мясо составляло четверть от всего объема импорта.

"Мы могли бы импортировать мясо из Беларуси, но провозить его надо через территорию Украины. А это значит, что на него тоже накладывается запрет", — заявил Кирика.

Другой причиной дефицита сырья на местном рынке эксперт назвал недостаток мяса молдавского происхождения. В 2017 году один из крупнейших производителей свернул выращивание нового поголовья, и это тоже оказало влияние на ситуацию, отметил Кирика. Американская торговая палата обратилась к правительству с просьбой увеличить квоту на беспошлинный ввоз мяса из Евросоюза и уже получила ответ.

"Государство через министерство экономики передало четкий посыл, в котором констатирует, что проблема существует и есть необходимость вмешательства. Процедура по увеличению квоты уже начата, но она отнимет определенное время для ведения переговоров. В лучшем случае проблема будет решена с января месяца. А до этого времени нам надо что-то делать", — рассказал собеседник.

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По словам Кирики, квота может быть увеличена на одну, максиму две тысячи тонн. Пока же производители колбасных изделий терпят ежедневные убытки примерно по 50 тысяч леев каждое предприятие.

Местные производители, в свою очередь, настороженно относятся к увеличению квот, поскольку понимают, что выдержать конкуренцию будет трудно. Они считают, что животноводство в Молдове находится в кризисном положении из-за того, что ни государство, ни переработчики не предпринимают мер для эффективного развития отрасли.

"Мы обращались к переработчикам, чтобы они нам помогли, и мы бы работали совместно. Но никто не соизволил вложить ни копейки в наше производство. Они завозят любое мясо — хоть из Бразилии, но только не покупают наше", — отметил Морару.

Квота на беспошлинный импорт в Молдову мяса, произведенного в странах ЕС, была исчерпана в августе текущего года.