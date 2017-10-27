Точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 октября

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 27 октября, на территории всей страны ожидается облачная погода, однако осадков не ожидается, при этом температура воздуха составит + 14 + 16 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 15 С в Кишиневе и + 16 С на юге.

Атмосферное давление пониженное, ожидаются слабые геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +13 С днем, а ночью +4 С.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Заметет ли Молдову снегом в ближайшие дни: прогноз синоптиков

В центре республики ожидается +15 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 16 градусов днем и +6 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в субботу, 28 октября, и воскресенье, 29 октября, также возможны осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 10 + 12 С.

Праздники

В церкви 27 октября почитается память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. К слову, Прасковья родилась в той же семье, что и святитель Ефимий, известный как епископ Мадитоса.

Nicolai Kibich Православный календарь на 2017 год

Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг. Далее Параскева посетила Святую землю как паломник и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места она вернулась за 2 года до своей смерти, где и скончалась. Как говорили очевидцы, мощи Параскевы обладали чудодейственными свойствами — помогали излечиться от многочисленных недугов.

Народные традиции

27 октября в народе часто называли Прасковьей-Грязницей, Трепальницей, Грязнихой. Очень часто на Прасковью погода портится, и идет дождь. Температура воздуха 27 октября также понижается. Как правило, сухой и теплой погоды в этот день практически никогда не бывает.