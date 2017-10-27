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Точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 октября

© Sputnik/ Rodion Proca
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (168)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 27 октября, на территории всей страны ожидается облачная погода, однако осадков не ожидается, при этом температура воздуха составит + 14 + 16 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 15 С в Кишиневе и + 16 С на юге.

Атмосферное давление пониженное, ожидаются слабые геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +13 С днем, а ночью +4 С.

Снеговик в виде мастера Йоды
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
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В центре республики ожидается +15 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 16 градусов днем и +6 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в субботу, 28 октября, и воскресенье, 29 октября, также возможны осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 10 + 12 С.

Праздники

В церкви 27 октября почитается память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. К слову, Прасковья родилась в той же семье, что и святитель Ефимий, известный как епископ Мадитоса.

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Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг. Далее Параскева посетила Святую землю как паломник и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места она вернулась за 2 года до своей смерти, где и скончалась. Как говорили очевидцы, мощи Параскевы обладали чудодейственными свойствами — помогали излечиться от многочисленных недугов.

Народные традиции

27 октября в народе часто называли Прасковьей-Грязницей, Трепальницей, Грязнихой. Очень часто на Прасковью погода портится, и идет дождь. Температура воздуха 27 октября также понижается. Как правило, сухой и теплой погоды в этот день практически никогда не бывает.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (168)

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Теги:
прогноз погоды, дождь, Молдова, Кишинев
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