В Молдове из-за сильного ветра обесточены многие сельские дома

Не прекращается в Молдове сильный ветер, в стране до сих пор действуют желтый и оранжевый уровни метеопасности

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Из-за сильного ветра остаются без электричества несколько населенных пунктов в Страшенском и Теленештском районах, сообщает во вторник Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуации.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO На Молдову движется резкое похолодание: быть ли снегу

Госметеослужба Молдовы объявила на большей части Молдовы "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с сильным ветром.

"Желтый код" метеоопасности будет действовать преимущественно на юге страны, а также в некоторых центральных районах — в Криулянах, Страшенах, Ниспоренах, Хынчештах, Яловенах, в муниципии Кишинев. Высокая метеопасность сохраняется и на юге страны.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 90 километров в час.

Метеорологи также предупреждают: в стране ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.