Куда исчезнет главный инструмент Органного зала

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Первый этап реставрации органного зала Молдовы практически завершен. Как заявил корреспонденту Sputnik вице-министр культуры Георгий Постикэ, выполнены работы по реконструкции полуподвала фасада и крыши. Сейчас молдавская сторона ведет переговоры с румынскими коллегами о получение нового гранта для продолжения работ. Чиновник также отметил, что параллельно в бюджет министерства закладываются средства на реставрацию здания. В общей сложности, стоимость проекта оценивается в полтора миллиона евро.

"Поскольку здание является историческим памятником, для нас важно, чтобы проводилась реставрация, а не ремонт. Проект был разработан таким образом, чтобы современный человек увидел оригинальный объект. Мы восстанавливаем элементы, которые были характерны для 20-го века", — отметил Постикэ.

Согласно проекту, часть внешних элементов здания — кровля, парапеты, карнизы покрыты медью.

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По задумке разработчиков, через несколько лет металл окислится и приобретет зеленый цвет, такой, как на многих европейских памятниках архитектуры и соборах. С зеленой медью будут гармонировать и барельефы на фасаде Органного зала: они тоже окрашены в этот цвет. Крышу Органного зала вновь украсят фигуры античных богов. На прежнее место вернут и статую Гермеса, которую установили еще тогда, когда в здании располагался городской банк.

В следующем году реставраторов ждет не менее сложная работа – реконструкция холла и концертного зала. Главный инструмент — орган демонтируют, разберут на части и отправят в Румынию, где им займутся специалисты.

"В течение 40 лет делался лишь поверхностный ремонт органа. Сейчас настал момент для его серьезной реставрации. Во-вторых, ремонтные работы в концертном зале будут сопровождаться пылью. А для органа это — катастрофа. Поэтому его в любом случае надо демонтировать", — заявила директор Органного зала Лариса Зубку.

Второе сокровище Органного зала – люстру из богемского стекла весом в полторы тонны демонтировать не будут. Она останется на месте. Во время строительных работ ее покроют тканью, чтобы защитить от строительной грязи.