Погода в Молдове: точный прогноз на 14 и 15 ноября

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КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня, 13 ноября, на большей части территории страны ожидается переменная облачность, возможны осадки днем, а утром туманы.

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление, однако уже к середине следующей недели синоптики предсказывают в некоторых районах страны снег. Максимальная температура воздуха 13 ноября, составит +9..+14 градусов по Цельсию на севере страны, в центральной части страны — от +13 до +16, а на юге — от +14 до +17. В ночные часы средняя температура составит +4..+7.

Атмосферное давление в норме.

Во вторник, 14 ноября, резко похолодает. Средний дневной максимум составит +6..+9. На большей части страны вероятны небольшие дожди. А уже в четверг, 16 ноября, в северных районах страны ожидается снег с дождем. В этот день температура воздуха будет от 0 до +3 градусов по Цельсию на севере республики, в центральной части — от +1 до +4, а на юге — от +2 до +5.

Праздники

На Руси 13 ноября праздник отмечали охотники и рыбаки.

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Кстати, их могли также чествовать и накануне — 12 ноября. Даты празднования отличались в зависимости от региона. Также молились святому Никодиму, который считался защитником дома от пожаров. Переводили кур в зимние закуты, поскольку погода в это время становилась очень холодной, а по ночам случались морозы.

В православной церкви 13 ноября почитается память преподобного Никодима и преподобного Спиридона, которые жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Известно, что внутри пещер они провели 30 лет и занимались выпеканием просфор. Преподобный Спиридон оказался в монастыре, будучи в зрелом возрасте, при игумене Пимене. Свой труд он сопровождал молитвой и исполнением псалмов. Рядом со Спиридоном трудился и преподобный Никодим, который свои обязанности исполнял не менее усредно. Согласно легенде, однажды печь загорелась, но Спиридон и Никодим смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Скорее всего, именно по этой причине их стали почитать как защитников от пожаров и других стихийных бедствий.