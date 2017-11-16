Дикие нравы: полицейских кусают и насилуют

Два циничных преступления произошли почти одновременно в столицах Молдовы и Украины

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik, Ион Бурзум. Похоже, полицейских скоро придется самих защищать от агрессивных граждан. Как сообщают СМИ соседней страны, под Киевом двое неизвестных изнасиловали сотрудника местной полиции. Случилось это под вечер, когда блюститель порядка уже не был при исполнении своих обязанностей.

Сотрудник государственной охраны познакомился в магазине с двумя мужчинами, затем компания выпила за встречу. Во время распития алкоголя между мужчинами и представителем правоохранительных органов возник конфликт, который перерос в потасовку. Это произошло вечером 15 ноября, а днем 16 ноября в сводках происшествия появилось сообщение об изнасиловании киевского полицейского

"В дальнейшем во время распития спиртных напитков у них возник словесный конфликт, в ходе которого один из неизвестных мужчин начал бить полицейского, после чего к избиению присоединился другой мужчина. В ходе применения физического насилия вышеуказанные личности…совершили с потерпевшим половой акт", — отмечается в сводке, передает РИА Новости Украина. На данный момент личности агрессоров устанавливаются.

В Кишиневе офицер Буюканской районной полиции тоже подвергся агрессивному нападению. Инцидент произошел перед зданием городской прокуратуры на улице Армянской.

Когда полицейский снимал регистрационные номера с автомобиля, припаркованного в неположенном месте, к нему подошел владелец машины и внезапно укусил за палец, передает canal3.md