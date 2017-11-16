Подводные камни референдума по Киртоакэ

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Чем ближе референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева, тем тщательнее эксперты пытаются взвесить все преимущества и недостатки подготовительных процессов этого плебисцита, а также определить шансы нынешнего градоначальника на "выбывание из игры".

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Политолог Виктор Гурэу сомневается, что за отставку Киртоакэ проголосует достаточное количество людей. А это не менее 163,57 тысячи жителей муниципия. При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

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"Организаторы референдума сделали большую ошибку, адресуя свою агитацию только жителям Кишинева, но не пригородов. А там, в 18 населенных пунктах живут порядка 100 тысяч человек. Их интересы не учтены", — считает Гурэу.

Он полагает, что больше шансов в вопросе об отставке Киртоакэ было бы в том случае, если бы существовала инициативна группа, представленная членами гражданского общества, а не конкретного политформирования.

"Уверен, что есть те, кто воспринимает организацию референдума как политическую борьбу Партии социалистов и Киртоакэ", — сказал Гурэу.

В то же время собеседник считает, что, даже если референдум провалится, то Киртоакэ все равно не быть снова мэром Кишинева.

"Киртоакэ будет отстранен от своей должности до момента оглашения вердикта Высшей судебной палатой — последней юридической инстанцией. А этот момент, думаю, настанет в 2019 году, как раз когда должны состояться очередные выборы мэра", — заметил Гурэу.

Другой эксперт, Раду Бушилэ, считает, что Киртоакэ уже не сможет разыграть геополитическую карту, как это было на предыдущих выборах.

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"Люди уже сыты сказками про "русские танки", которые придумывают те, кто желает уйти от действительности и не решать реальные проблемы. На посту мэра нужен хороший администратор с высокими моральными качествами", — сказал Бушилэ.