Узнайте точный прогноз погоды в Молдове на 19, 20, 21 ноября

Корреспонденты Sputnik Молдова выяснили для вас, какая будет погода в республике в понедельник, 20 ноября и во вторник, 21 ноября

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 19 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит — 2 + 8 С.

Завтра, 20 ноября, и во вторник, 21 ноября, характер погоды существенно не изменится. Максимальная температура воздуха составит +7 С в Кишиневе и + 8 С на юге. На севере Молдовы температура воздуха будет днем +5 С днем, а ночью —2 С. В центральной части республики ожидается до + 7 С в дневные часы и —1 —2 С — ночью.

Во вторник, 21 ноября, православные отмечают Михайлов День,знаменующий окончание всех летних и осенних сельских работ. Михайлов день —это памятный день Архангела Михаила, одного из самых почитаемых членов небесного воинства.

Так уж повелось, что погода в этот день отличается своей переменчивостью. С утра может начаться обильный снегопад, а ближе к обеду выглянет солнце и растопит на земле белое покрывало. Дожди на Михайлов день — тоже обычное дело! По погоде в этот день судили, каким будет декабрь.

А если уж 21 ноября ударят морозы, можно считать их началом первых зимних стуж. Это ранние Михайловские морозы — проходящие, но дающие дорогу настоящей зиме.

Народные приметы:

• Если на Михайлов день замечен иней — жди больших снегов, если день начинается туманом — быть оттепели.

• С Михаила зима не стоит, не мерзнет.

• Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники.

• Если выпадет снег на мерзлую землю, тогда верно можно ожидать в будущем году хорошего урожая хлеба.