Сколько в Молдове телефонов iPhone X

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. И хотя перед магазинами республики не выстраиваются очереди за "яблочной" новинкой, фанаты и любители продукции компании Apple в Молдове покупают iPhone X, заявил Sputnik менеджер по связям с общественностью одной из компаний по продаже техники Евгений Дабижа.

В магазинах Молдовы iPhone X с памятью 64 ГБ стоит 30 тысяч леев, а с памятью 256 ГБ — 35 тысяч леев.

"В Молдове покупают iPhone X. Людям интересна новая модель. И в Кишиневе, и по стране есть достаточно много фанатов и любителей Apple. Мы привезли пару десятков телефонов, но все они были под предварительный заказ", — сказал собеседник.

По его словам, "исходя из того, что и по Европе, и по Америке, и по всем континентам их количество достаточно ограниченно, то эти телефоны продаются как горячие пирожки".

Между тем эксперты аналитического агентства TechInsights, пишет портал MacRumors подсчитали, какова реальная цена iPhone X. Так общая цена деталей "яблочной" новинки составляет 357,5 доллара США.