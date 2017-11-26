Это историческое место в центре Кишинева будет изменено

За зданием кишиневского собора, что в центре города, вырыли канаву, сообщили очевидцы

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. В центральном парке Кафедрального собора идут строительные работы, вырыта траншея прямо у стен храма, сообщил в воскресенье корреспонденту Sputnik Молдова очевидец.

По присланным в редакцию снимкам видно, что у зеленого забора, который хорошо знаком кишиневцам, стоит экскаватор, в разрытой канаве видны старые трубы. По периметру участка установлено ограждение.

Строительство за Кафедральным собором © Sputnik/ Serghei Țurcanu

Строительство за Кафедральным собором © Sputnik/ Serghei Țurcanu

Строительство за Кафедральным собором © Sputnik/ Serghei Țurcanu

Строительство за Кафедральным собором © Sputnik/ Serghei Țurcanu 1 / 4 © Sputnik/ Serghei Țurcanu Строительство за Кафедральным собором

Судя по информации, которую ранее озвучивали в муниципальном совете города, за Кафедральным собором будет построено специальное здание для священников. Решение было принято в конце октября на заседании муниципального совета Кишинева.

Согласно проекту, здание будет построено в виде подковы, и будет предназначено для священников, где они будут иметь возможность переодеваться.