Это историческое место в центре Кишинева будет изменено

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. В центральном парке Кафедрального собора идут строительные работы, вырыта траншея прямо у стен храма, сообщил в воскресенье корреспонденту Sputnik Молдова очевидец.
По присланным в редакцию снимкам видно, что у зеленого забора, который хорошо знаком кишиневцам, стоит экскаватор, в разрытой канаве видны старые трубы. По периметру участка установлено ограждение.
- Строительство за Кафедральным собором© Sputnik/ Serghei Țurcanu
- Строительство за Кафедральным собором© Sputnik/ Serghei Țurcanu
- Строительство за Кафедральным собором© Sputnik/ Serghei Țurcanu
- Строительство за Кафедральным собором© Sputnik/ Serghei Țurcanu
Судя по информации, которую ранее озвучивали в муниципальном совете города, за Кафедральным собором будет построено специальное здание для священников. Решение было принято в конце октября на заседании муниципального совета Кишинева.
Согласно проекту, здание будет построено в виде подковы, и будет предназначено для священников, где они будут иметь возможность переодеваться.