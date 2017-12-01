О чем грустит молдавская мисс "самое идеальное тело в мире"

Год назад студентка из Молдовы завоевала титул "Мисс идеальное тело", чем сейчас занимается победительница

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Молдову на конкурсе Miss International 2016 представляла студентка из Кишинева Алина Кирчиу. Девушка учится в Государственном Университете Молдовы, она — профессиональная модель, увлекается фотографией. На конкурсе Miss International Алина выиграла в номинации "Мисс идеальное тело". И теперь Алина по праву считается "Miss Perfect Body".

На своей страничке в Instagram девушка оставляет позитивные сообщения своим ровесникам. Вспоминает о прошлогоднем конкурсе, и мечтает о новых победах. Кроме того, девушка косвенно призналась, что умеет готовить.

"Не знаю, что написать, но кому интересно, могу в личку скинуть рецепт голубцов…", — написала она в одном из своих постов.

Случай, когда модельная карьера завершилась так и не начавшись 🤣🤣🤣 Публикация от @alinaalien Окт 4 2017 в 5:53 PDT

Но есть и грустные цитаты: "Случай, когда модельная карьера завершилась так и не начавшись…" — написала девушка под этим снимком.

Бойкот женщины невозможен в принципе: как только вы перестаете с ней разговаривать, она решает, что вы начали её слушать) Публикация от @alinaalien Июн 29 2017 в 4:50 PDT

Новый этап, 21 🎈 Публикация от @alinaalien Апр 3 2017 в 1:01 PDT

И, все-таки, есть и позитивная подпись. На этом снимке: "Новый этап".