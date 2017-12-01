О чем грустит молдавская мисс "самое идеальное тело в мире"

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Молдову на конкурсе Miss International 2016 представляла студентка из Кишинева Алина Кирчиу. Девушка учится в Государственном Университете Молдовы, она — профессиональная модель, увлекается фотографией. На конкурсе Miss International Алина выиграла в номинации "Мисс идеальное тело". И теперь Алина по праву считается "Miss Perfect Body".
На своей страничке в Instagram девушка оставляет позитивные сообщения своим ровесникам. Вспоминает о прошлогоднем конкурсе, и мечтает о новых победах. Кроме того, девушка косвенно призналась, что умеет готовить.
"Не знаю, что написать, но кому интересно, могу в личку скинуть рецепт голубцов…", — написала она в одном из своих постов.
И, все-таки, есть и позитивная подпись. На этом снимке: "Новый этап".
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