Внебюджетные миллионы в Молдове: новая афера или ошибка чиновников

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Депутаты парламента, обсуждая проект закона о бюджете на следующий год, обнаружили ряд грубых неточностей. В тексте проекта самого главного финансового документа страны на следующий год вдруг появилась статья, посвященная расходам на президентские выборы. Выборы президента республики состоялись в Молдове в 2016 года, а следующие намечены на 2020 год.

В частности, в документе отмечено, что "отчисления, связанные с организацией и проведением выборов на пост президента страны, — 94,4 миллиона леев (5,4 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.)".

© Photo: Parlamentul Republicii Moldova Ошибка в проекте государственного бюджета Молдовы на 2018 год

В ответ на данное замечание министр финансов отметил, что это действительно ошибка, которая будет исправлена.

Проект государственного бюджета на 2018 год должен быть принят в парламенте Молдовы в трех чтениях, а затем промульгирован (утвержден) президентом.