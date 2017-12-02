Зимние и новогодние традиции и обычаи молдаван - часть 1

Молдавский народ с древних времен сохраняет свои традиции. Это настоящая кладезь народной мудрости. Сегодня мы расскажем о традициях, связанных с зимними праздниками, - Рождеством Христовым и Новым годом

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik, Юлия Липовая. Молдова — православная страна, в которой сохранилось много народных традиций, впитавших в себя богатейшее этническое многообразие, отражая уникальное историческое и культурное наследие.

Некоторые из этих традиций упоминал ещё в XVIII веке Дмитрий Кантемир в своей книге Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (Описание древнего и современного состояния Молдавии).

Корреспондент Sputnik Молдова побеседовал с Сильвией Шарануцей, этнографом и музеографом, заслуженным деятелем Республики Молдова, и узнал какие самые почитаемые зимние традиции и обычаи в нашей стране.

К сожалению, в городах не все из далее упомянутых обычаев соблюдаются, но в селах до сих пор большую часть обрядов выполняют.

© REUTERS/ Toru Hanai Новый год 2018 и Рождество: как готовятся в разных странах 15

Одни из главных традиций молдаван в канун зимних праздников — колядки, хождение со звездой, плугушор, игра в маски, соркова, посев и многое другое.

Как принято готовиться к праздникам

Перед Новым годом и рождеством каждый дом и каждую семью посещал священник. Он приходил с иконой и крестом и благословлял дом и всех проживающих в нем.

Вечером, за день до праздника, дети отправлялись в гости к своим крестным родителям с "поклоном". В знак уважения крестным вручали тарелку со сластями, калачи и подарок, например, чашку, фартук или полотенце. Домой они тоже возвращались не с пустыми руками.

Утром, на кануне праздника, дети отправлялись со звездой и кочевали от дома к дому колядуя. Звезду с шестью или восьмью концами готовила каждая семья, имеющая детей. Ее создавали из цветной бумаги и других украшений. В центр звезды положено поместить изображение Богоматери или Иисуса Христа.

Ребята соответственно одевались и вознаграждались сластями. Считается, что, если хозяева встретили детей хорошо, значит и год будет счастливым.

Новогодний и рождественский стол

Обязательно на зимние праздники резали свинью. Это всегда было главным блюдом каждой семьи на Новый год и Рождество. Хозяйки готовили из свиного мяса голубцы, колбаски, свиные ушки, котлеты и другие блюда. Также пекли калачи, готовили холодец, кутья и на стол ставили красное вино.

Сейчас обязательным блюдом на празднике стал салат оливье, для кого-то селедка под шубой, а также красное вино, шампанское и цитрусовые.

О других обычаях и традициях молдавского народа читайте в следующей публикации.