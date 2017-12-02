История Молдавии в фамилиях её граждан

Со времен основания Молдавского государства в XIV веке, в стране проживали представители многих национальностей. Этот факт ярко характеризует посещавший несколько раз в первой половине XVI века Молдавию трансильванский дипломат на службе у Римского короля Фердинанда III Георгий Рейхерсдорф.

В своей книге "Описание Молдавии" (Chorographia Moldauiae), изданной в 1550 году, он сообщает: "Помимо всего прочего, народ молдавский (Gens ista Moldauca) не обуздан и очень суров, однако, для битв и для войны, как уже было сказано выше, нравом своим вооружено отменно. Христа и божьих апостолов там признают, но и учение святого Павла, как они сами полагают, с самого начала и до сих пор еще блюдут с глубоким уважением и благочестием. При этом имеются там и другие секты, соответственно видам религий различных племен". Далее Рейхерсдорф упоминает рутенов (т.е. русских), сарматов (поляков), расциан (сербов), арменов (армян), болгар, тартар (т.е. татар), трансильванских саксов.

С тех пор прошло почти 500 лет, но, что примечательно, национальный состав населения современной Молдавии (восточной части средневекового Молдавского княжества), не претерпел значительных изменений. Об этом свидетельствуют официальные данные государственного предприятия "Registru". Согласно информации этого ведомства, значительное количество фамилий, распространенных в Республике Молдова, отражает этический компонент населения страны.

Как отмечалось в предыдущих статьях, опубликованных на сайте Sputnik Молдова, среди так называемых этнических фамилий самой распространенной является Руссу (7822), Русу (24 115), Руснак (4876) – всего 36 813. Далее следуют представители мунтянских и(или) валашских фамилий, среди них – Мунтяну (14 932), Мунтян (9027), Влах (516), Волох (285), Валах (90), всего – 24 858. На третьем месте по распространенности – фамилия Сырбу, указывающая на сербские корни, их – 14 988. Далее следуют "венгерские" – Унгуряну – 5 971. Греку, Грек – 4434; Татару (Татар, Тэтару) – 4278; Булгару (Болгару, Болгар, Булгар) – 4144. Арнаут (т.е. "албанец") – 3969. Носителей фамилий Ляху, а также Ляхов (т.е. "поляк") в Молдавии насчитывается – 2670. Сасу, Сас (т. е. "саксонец") – 648. Фамилий Молдован, Молдовану и производных от них – 3 724.

Любопытно, что в перечне "этнических" фамилий Молдавии нет фамилии румын, что, очевидно, отражает реальную этническую действительность многогранного исторического процесса с момента образования Молдавского княжества, Угровлахии и Трансильвании.