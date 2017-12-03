В Молдове граждане будут отрабатывать за социальную помощь

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Еще в октябре правительство РМ приняло поправки в закон о социальной помощи. В этих поправках впервые вводится в молдавское законодательство понятие "работы общественной значимости". Ежегодный план таких работ должны будут составлять руководители администраций на местах.

К полезным работам будут привлекать граждан, зарегистрированных на бирже труда и получающих социальную помощь. Исключение составят те лица, чье пособие не превышает 288 леев, то есть 30% от ежемесячного гарантируемого минимума. Согласно данным министерства труда и социальной защиты, порядка трех тысяч семей Молдовы получают пособие и имеют хотя бы одного безработного. Избежать новой обязанности у обладателей пособий не получится.

В заявлении на получение социальной помощи они должны указать, что согласны на выполнение работ общественной значимости. Те, кто проигнорируют задания, полученные от примарии, в следующем месяце рискуют не получить пособие.

Власти населенных пунктов, в свою очередь обяжут вести строгий учет и отправлять в социальные службы списки тех, кто уклонился от поручения местной администрации.