Новые подробности дела о транзите гашиша через Молдову представили СМИ и правоохранительные органы

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Дело о преступной группировке, перевозившей гашиш из Испании в Россию через Молдову, получило продолжение.

На днях сотрудники МВД Республики Молдова в пункте пропуска "Галац-Джуржулешты" на въезде из Румынии остановили автомобиль под управлением гражданина Молдовы, в котором обнаружили 30 килограммов гашиша из Испании.

Было установлено, что организатор контрабанды этой партии наркотиков за четыре дня до объявления его в международный розыск Интерполом прибыл на Украину. Мужчину задержали в Трускавце.

Ранее сообщалось, что четыре жителя Каушанского района задержаны по подозрению в торговле наркотиками. По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, мужчинам — от 30 до 45 лет, они помещены под 30-дневный арест.

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Следы ОПГ вели в Россию. Там полиция задержала в июле 2017 года ряд лиц, у которых нашли 40 килограммов гашиша на сумму около четырех миллионов леев.

Члены группировки координировали свои действия через интернет-мессенджеры — viber, skype, WhatsApp и т.д.

Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

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Аналогичные сведения о наркодилерах сообщают и СМИ Украины. Согласно этой информации, в соседней стране также был перекрыт транзитный канал контрабанды гашиша из Испании в Россию. Молдавские и украинские правоохранительные органы действовали в контексте этой операции совместно.

Организатор контрабанды наркотиков является гражданином Молдовы, и за четыре дня до объявления его в международный розыск Интерполом он прибыл на Украину, во Львовскую область, в город Трускавец, где его задержали местные пограничники.