Сколько человек в Молдове носят рождественские имена и фамилии

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Рождество Христово — один из главных праздников всех христиан. Он установлен в память о рождении Иисуса Христа. В понедельник в Молдове отмечают Рождество по новому стилю. Согласно данным госпредприятия "Registru", в Молдове зарегистрировано девять граждан, которые носят имя Христос, одного зовут Jesus (американский вариант имени Иисус), а 16 граждан носят имя Иса (так имя Иисус звучит, например, в Индонезии). Традиционные для Молдовы имена Кристина (посвященная Христу) и Кристиан носят 34572 и 13893 человек соответственно. Именем Христофор могут гордиться 209 граждан республики.

А 2548 граждан страны живут под фамилией "Кристя".

Почти у пяти тысяч проживающих в Молдове человек — "рождественская" фамилия. Есть среди нас те, кто носит фамилию Кречун (Creciun) – 2838 и Крэчун (Crăciun – в переводе с румынского — Рождество) – 2197.