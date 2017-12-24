Делегация из Москвы посетит Приднестровье

Представители правительства Московской области и бизнеса посетят Приднестровье в следующем году

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. В 2018 году Приднестровье с рабочим визитом посетят представители правительства Московской области и бизнес-кругов. Об этом договорились в ходе переговоров глава исполнительной власти региона Александр Мартынов и зампред правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, сообщает пресс-служба правительства Приднестровья.

"На встрече собеседники говорили о торговых отношениях между Приднестровьем и Российской Федерацией, кредитовании приднестровских предприятий, а также поднимали вопросы инвестиций", — отмечают в пресс-службе.

Визит планируется осуществить весной следующего года.