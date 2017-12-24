Погода на Рождество в Молдове: плюс или минус

Молдавские метеорологи обозначили прогноз погоды на день празднования Рождества по новому стилю

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 декабря в Молдове будет ясно, без осадков. Воздух прогреется от +6 до +12.

При этом температура ночью опустится до 0 градусов по Цельсию.

А вот 24 декабря, то есть сегодня, метеорологи прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Ко второй половине дня воздух прогреется до +8 градусов.

Народный календарь на 24 декабря

В народе почитался как день Данилы и Луки.

В старину в этот день зажигали лампадку, как бы прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть, отогнать нечистые силы.

Считалось, что пока солнце в этот день по золотой лестнице не сойдет на землю, ведьмы с мётлами летают, вихри снеговые поднимают.

Свои именины 24 декабря празднуют Адам, Александр, Никон, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Пётр и Терентий.