Сегодня истекает срок уплаты налога на роскошь в Молдове

Почти 2,3 тысячи человек в Молдове, которые входят в список людей с богатым состоянием, призваны соблюдать законодательство Республики Молдова

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Государственная налоговая служба напоминает, что 25 декабря является крайним сроком для уплаты налога на имущество.

"Невыплата своевременно приводит к штрафам за каждый день просрочки", — предупреждает налоговая служба в пресс-релизе.

В соответствии с налогово-бюджетным кодексом физические лица, которые, согласно данным, отраженным в реестре недвижимости на 1 ноября 2017 года, были зарегистрированы как владельцы объектов налогообложения — жилая недвижимость, в том числе дома для отдыха (кроме земли), а также акции, общая сумма которых оценивается в 1,5 млн. леев и более, а общая площадь составляет 120 квадратных метров и более, квалифицируются как субъекты налогообложения с налогом на благосостояние.

© REUTERS/ KIM KYUNG-HOON Какие автомобили в Молдове с 2018 года попадут под налог на роскошь

Налоговой базой налогооблагаемых объектов является оценочная стоимость этих товаров, оцененная территориальными кадастровыми органами, в отношении которых применяется налог на роскошь по ставке 0,8%.

Уплата налога на роскошь должна быть произведена до 25 декабря включительно.

Всего в Республике Молдова зарегистрировано 2287 субъектов налога на роскошь, которые соответствуют критериям, установленным для ситуации 1 ноября 2017 года. Из них 2075 из Кишинева.

Сумма налога на роскошь, которая, согласно оценкам, взимается с государственного бюджета, составляет 43,5 млрд. леев.

В случае неуплаты налоговых обязательств по налогу на имущество в течение срока, установленного законодательством, штрафы за просрочку платежа (штрафы за каждый день просрочки) будут применяться в течение периода, начинающегося после наступления срока уплаты налога и заканчивающегося в день фактического платежа.