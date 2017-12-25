Двуглавый орел - теперь и в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 25 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр и Общероссийская общественная организация "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Как рассказал корреспонденту Sputnik директор Днестровско-Прутского центра (ДПЦ) Сергей Мокшанцев, это первое представительство за пределами России организации "Двуглавого орла", которая появилась в ноябре 2016 года и в настоящее время активно работает в 42 регионах РФ.

"Безусловно, это важное событие для обеих организаций. Для Двуглавого орла это первое представительство за пределами РФ и возможность доносить свою миссию жителям Приднестровья напрямую. Для ДПЦ — это перспектива вывести на новый уровень работу с молодежью Приднестровья в плане исторического просвещения о том, что они являются неотъемлемой частью Русского Мира", — подчеркнул Мокшанцев.

По словам руководителя ДПЦ, планируется проведение круглых столов, конференций на базе главного университета Приднестровья — ПГУ им. Т. Г. Шевченко, а также на других площадках.

Исполнительный директор общества "Двуглавый орел" Леонид Решетников отметил, что у организации с Днестровско-Прутским центром есть много общих исторических проектов.

"История Приднестровья связана тысячами нитей с историей России, и ее нельзя разделить. Поэтому Общество "Двуглавый орел" будет активно работать в Приднестровье, восстанавливая связи времен, историческую память", — заключил он.

Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр создан в 2014 году. Он реализует на территории Приднестровья обширный комплекс социально-экономических мероприятий, направленных на укрепление единения народов России и Приднестровья.