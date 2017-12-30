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Сейсмограф

Откуда ждать новые землетрясения в Молдове

© Flickr/ Humboldt State University
В Молдове
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Сейсмоактивность в районе Галаца может вызвать сильное землетрясение во Вранче

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. 24 декабря произошло землетрясение, эпицентр которого, как сообщалось, был не в горах Вранча, а на юге Молдовы — в Кагуле. Магнитуда толчка составила 2,1, а очаг залегал на глубине 30 километров. Это, хоть и небольшое по своей силе, землетрясение вызвало вопросы – насколько они опасны для Молдовы в этой сейсмоактивной зоне.

Мы решили узнать подробнее о произошедшем землетрясении и его причинах, тем более, что эпицентром его была не Вранча, а южные области Республики Молдова.

Сейсмограф
© AFP/ NICOLAS ASFOURI
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Как рассказал Sputnik начальник центра экспериментальной сейсмологии Ион Илиеш, эпицентр землетрясения, который ощущался на юге страны 24 декабря, находился на территории Румынии в районе Галаца. Он отметил, что на юге Молдовы редки землетрясения с эпицентром в районе Галаца, но и нет объективных признаков, чтобы считать эти толчки следствием деятельности человека, например, добычи нефти.

Ион Илиеш
© Facebook / Ion Ilies
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Однако, по словам Илиеша, серия слабых толчков – всего 250, была зафиксирована в сентябре – октябре 2013 года в районе Галаца. Они разбудили Вранчу, где произошло землетрясение в 6 баллов, его почувствовали и в Молдове.

Также специалист напомнил, что в 1908, 1980, 1987 годах в районе Галаца произошли ощутимые землетрясения, амплитудой до 5 баллов. Сегодня нет никаких оснований полагать, что сейсмоактивность в этой зоне резко активизировалась. Ведется мониторинг, уточняются все данные по последнему землетрясению, которые вскоре будут опубликованы.

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Теги:
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