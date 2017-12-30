17:12 30 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Клад монет

В поисках сокровищ Молдовы: вероятность найти новый клад очень высока

© Flickr/ Theodore Scott
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (229)
24120

Известный ученый, наш земляк уверен, что молдавская земля полна ещё не найденных кладов

Ещё с детства по произведениям Александра Дюма, Роберта Стивенсона и других писателей, а сегодня, особенно из кино, нам известны увлекательные истории о приключениях, в которых главные герои находят золото, драгоценные камни и т.д. Образ спрятанного в какой-нибудь неизвестной пещере на необитаемом острове старого, покрытого паутиной, сундука, в котором хранятся несметные сокровища – это и есть представления многих о кладе, обладать которым, наверняка, хотели бы многие. Но какая на самом деле реальность, связанная с кладами? Какие тайны хранит молдавская земля?

Индонезия и Папуа-Новая Гвинея
© Photo: Сергей Легейда
Молдавские дайверы в тропиках

Профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), член Союза писателей РФ, Евгений Яровой уверен, что молдавская земля полна ещё не
найденных кладов. В интервью Sputnik Молдова он аргументировал эту свою уверенность.

- Какие самые необыкновенные клады найдены в земле молдавской?

— За последние 200 лет на территории в Молдавии было обнаружено огромное количество разнообразных кладов. Но самыми уникальными находками, пожалуй, можно назвать лишь несколько из них. Это, безусловно, Карбунский клад, случайно найденный учеником в канаве вдоль дороги, размытой после дождя. В ней он нашел и принес в школу сосуд, содержавший 850 предметов медно-каменного века: медные и каменные топоры и украшения, антропоморфные фигурки-подвески, изделия из кости и морских раковин. За весь ХХ век такого количества и состава находок этой эпохи в одном кладе обнаружено не было.

Изображение св. Георгия
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Где в Молдове искать клад на день Святого Георгия

Не меньшую сенсацию вызвал и клад македонских доспехов, случайно найденный на Днестре у села Оланешты в 1958 году. Здесь на небольшой глубине находились 6 парадных шлемов, 6 пар индивидуально изготовленных поножей (кнемид), светильник (как выяснили ученые из храма Артемиды в Эфесе, сожженного Геростратом) и двух
пластин.  Почти все доспехи были изготовлены в IV веке до нашей эры и принадлежали верхушке македонской военной аристократии, возможно, ближайшему соратнику
Александра Македонского — полководцу Зопириону. Этот клад македонских доспехов оказался единственным, обнаруженным за все годы на территории СССР.

Наконец, нельзя не отметить и самую крупную находку из золота — шейную скифскую гривну, найденную в 1980 года у города Дубоссары. И хотя она была открыта во время плановых археологических исследований, ее находка была в значительной степени случайной, так как это уникальное украшение находилось в курганном прожоге поднасыпью. Ее вес достигает более 800 грамм чистейшего золота и на сегодняшний день гривна является самым ценным скифским украшением из Молдавии.

- Известно, что земля Молдавии хранит в себе ценнейшие артефакты с древнейших времен. Однако многие клады становятся добычей "черных копателей". Лишь малая их часть экспонируется в музеях. Хотелось бы узнать о тех артефактах, которые потеряны для нас, тех, что вывезены заграницу и какова их приблизительная стоимость?

— Во времена СССР "черная археология" практически не существовала. Действовало довольно суровое законодательство, которое старались не нарушать. Когда же различные запреты рухнули, этот вид "деятельности" приобрел неконтролируемый размах. Сравнительно недавно нелегальные раскопки и вывоз древностей считались уделом бедных стран с низким образовательным уровнем. Сегодня ситуация изменилась. Уже нельзя говорить, что от "черных археологов" страдают в основном страны Восточной
Европы, Азии и Латинской Америки. В последние годы в сферу их интересов попала и Западная Европа.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН, подводный археолог, кандидат исторических наук Виктор Лебединский
© Photo: Ростов Дайв
В Эгейском море обнаружено крупнейшее в мире кладбище древних кораблей

Например, в Италии и Греции уже не одно столетие идет перманентная война между полицией и кладоискателями. В Италии существуют даже спецподразделения по охране культурных и исторических объектов, но число нелегально продаваемых находок от этого не уменьшается. В антикварных магазинах Германии, Бельгии, Ирландии и других стран я без труда находил различные древности, многие из которых продаются по бросовым ценам. Но откуда они — неизвестно! Такая же картина типична не только для стран Западной Европы, но и Ближнего Востока. Что же касается Египта, то здесь давно созданы военизированные формирования, охраняющие, в частности, Долину Царей и имеющие право открывать огонь на поражение в любую подозрительную личность, появившуюся ночью вблизи исторических объектов.

Золотая лихорадка

В последние два десятилетия настоящая "золотая лихорадка" охватила и Юго-Восточную Европу. Например, многие страны, включая и Молдову, – настоящее археологическое Эльдорадо, скрывающее несметные богатства. Наверняка многие ценности из них попали на "черные рынки" Европы и США, но установить их число и стоимость практически
невозможно. Ведь правоохранительные органы крайне редко обращают внимание на эту проблему, да и археологи нередко сами способствуют нелегальным раскопкам.

Например, в Тирасполе в местном университете с помпой презентовали сборники "Археологических карт". В них по районам отмечены все известные к настоящему времени археологические памятники региона. Что это — дилетантизм или глупость? Ведь наверняка они попали и в руки нелегальных раскопщиков — "полевиков", которые собирают всевозможную информацию о потенциальных находках, и лишь потом начинают прочесывать места, где они могут находиться. В России, например, подобная литература запрещена к свободному распространению, так как ущерб, наносимый грабителями, не поддается даже приблизительной оценке.

Продолжение читайте сегодня, в 20.45.

Тема:
Узнай Молдову! (229)

По теме

В Молдову почтой отправили клад
Археологи откопали средневековое кладбище близ Кишинева
Штефэницэ: Армянское кладбище - настоящий архив под открытым небом
На леушенской таможне нашли клад античной эпохи
Теги:
золотая лихорадка, клады Молдовы, сокровища, черные копатели, клад, история Молдовы, раскопки, история, Евгений Яровой, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Поездка детей из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербург
Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург
Кишиневский аэропорт приготовил подарки детям
Кишиневский аэропорт приготовил подарки детям
Численность выходцев из республики Молдова в других странах
Численность выходцев из Молдовы в других странах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться