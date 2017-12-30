В поисках сокровищ Молдовы: вероятность найти новый клад очень высока

Ещё с детства по произведениям Александра Дюма, Роберта Стивенсона и других писателей, а сегодня, особенно из кино, нам известны увлекательные истории о приключениях, в которых главные герои находят золото, драгоценные камни и т.д. Образ спрятанного в какой-нибудь неизвестной пещере на необитаемом острове старого, покрытого паутиной, сундука, в котором хранятся несметные сокровища – это и есть представления многих о кладе, обладать которым, наверняка, хотели бы многие. Но какая на самом деле реальность, связанная с кладами? Какие тайны хранит молдавская земля?

© Photo: Сергей Легейда Молдавские дайверы в тропиках

Профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), член Союза писателей РФ, Евгений Яровой уверен, что молдавская земля полна ещё не

найденных кладов. В интервью Sputnik Молдова он аргументировал эту свою уверенность.

- Какие самые необыкновенные клады найдены в земле молдавской?

— За последние 200 лет на территории в Молдавии было обнаружено огромное количество разнообразных кладов. Но самыми уникальными находками, пожалуй, можно назвать лишь несколько из них. Это, безусловно, Карбунский клад, случайно найденный учеником в канаве вдоль дороги, размытой после дождя. В ней он нашел и принес в школу сосуд, содержавший 850 предметов медно-каменного века: медные и каменные топоры и украшения, антропоморфные фигурки-подвески, изделия из кости и морских раковин. За весь ХХ век такого количества и состава находок этой эпохи в одном кладе обнаружено не было.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Где в Молдове искать клад на день Святого Георгия

Не меньшую сенсацию вызвал и клад македонских доспехов, случайно найденный на Днестре у села Оланешты в 1958 году. Здесь на небольшой глубине находились 6 парадных шлемов, 6 пар индивидуально изготовленных поножей (кнемид), светильник (как выяснили ученые из храма Артемиды в Эфесе, сожженного Геростратом) и двух

пластин. Почти все доспехи были изготовлены в IV веке до нашей эры и принадлежали верхушке македонской военной аристократии, возможно, ближайшему соратнику

Александра Македонского — полководцу Зопириону. Этот клад македонских доспехов оказался единственным, обнаруженным за все годы на территории СССР.

Наконец, нельзя не отметить и самую крупную находку из золота — шейную скифскую гривну, найденную в 1980 года у города Дубоссары. И хотя она была открыта во время плановых археологических исследований, ее находка была в значительной степени случайной, так как это уникальное украшение находилось в курганном прожоге поднасыпью. Ее вес достигает более 800 грамм чистейшего золота и на сегодняшний день гривна является самым ценным скифским украшением из Молдавии.

- Известно, что земля Молдавии хранит в себе ценнейшие артефакты с древнейших времен. Однако многие клады становятся добычей "черных копателей". Лишь малая их часть экспонируется в музеях. Хотелось бы узнать о тех артефактах, которые потеряны для нас, тех, что вывезены заграницу и какова их приблизительная стоимость?

— Во времена СССР "черная археология" практически не существовала. Действовало довольно суровое законодательство, которое старались не нарушать. Когда же различные запреты рухнули, этот вид "деятельности" приобрел неконтролируемый размах. Сравнительно недавно нелегальные раскопки и вывоз древностей считались уделом бедных стран с низким образовательным уровнем. Сегодня ситуация изменилась. Уже нельзя говорить, что от "черных археологов" страдают в основном страны Восточной

Европы, Азии и Латинской Америки. В последние годы в сферу их интересов попала и Западная Европа.

© Photo: Ростов Дайв В Эгейском море обнаружено крупнейшее в мире кладбище древних кораблей

Например, в Италии и Греции уже не одно столетие идет перманентная война между полицией и кладоискателями. В Италии существуют даже спецподразделения по охране культурных и исторических объектов, но число нелегально продаваемых находок от этого не уменьшается. В антикварных магазинах Германии, Бельгии, Ирландии и других стран я без труда находил различные древности, многие из которых продаются по бросовым ценам. Но откуда они — неизвестно! Такая же картина типична не только для стран Западной Европы, но и Ближнего Востока. Что же касается Египта, то здесь давно созданы военизированные формирования, охраняющие, в частности, Долину Царей и имеющие право открывать огонь на поражение в любую подозрительную личность, появившуюся ночью вблизи исторических объектов.

Золотая лихорадка

В последние два десятилетия настоящая "золотая лихорадка" охватила и Юго-Восточную Европу. Например, многие страны, включая и Молдову, – настоящее археологическое Эльдорадо, скрывающее несметные богатства. Наверняка многие ценности из них попали на "черные рынки" Европы и США, но установить их число и стоимость практически

невозможно. Ведь правоохранительные органы крайне редко обращают внимание на эту проблему, да и археологи нередко сами способствуют нелегальным раскопкам.

Например, в Тирасполе в местном университете с помпой презентовали сборники "Археологических карт". В них по районам отмечены все известные к настоящему времени археологические памятники региона. Что это — дилетантизм или глупость? Ведь наверняка они попали и в руки нелегальных раскопщиков — "полевиков", которые собирают всевозможную информацию о потенциальных находках, и лишь потом начинают прочесывать места, где они могут находиться. В России, например, подобная литература запрещена к свободному распространению, так как ущерб, наносимый грабителями, не поддается даже приблизительной оценке.

Продолжение читайте сегодня, в 20.45.