С бодрым утром: как правильно начинать первый день в новом году

Новый год – это новое рождение, переход из одного состояния в другое, обновление всего, что нас окружает

Не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Многие из нас — кто-то в шутку, кто-то всерьез, следуют приметам: одеваются во все новое, накрывают щедрый праздничный стол, гадают на кофейней гуще. Но… давайте не будем усложнять ситуацию в первый же день нового года. Корреспонденты Sputnik Молдова собрали топ-10 простых советов, как правильно начать новый год.

А еще психологи говорят, что первый день нового года нужно посвятить общению с семьёй. Не скупитесь дарить тепло тем, кого любите, это самая сильная энергия во вселенной.