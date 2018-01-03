Сколько раз Конституционный суд может временно отстранять президента

Конституционный суд во второй раз временно отстраняет президента Республики Молдовы. Политолог ответил сколько раз по закону можно временно отстранить президента

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы постановил, что вместо президента Игоря Додона семерых членов правительства может назначить председатель парламента или премьер республики.

Раннее Игорь Додон дважды отклонил кандидатуры, предложенные премьер-министром республики Павлом Филиппом. В прошлом году уже происходила похожая ситуация, когда президент дважды отказался назначить на пост министра обороны Евгения Стурзу. Тогда также Игорь Додон был временно отстранен, и указ о назначении нового министра обороны подписал в качестве и.о. президента председатель парламента Адриан Канду.

Эту повторившуюся ситуацию для Sputnik Молдова прокомментировал политолог Виктор Жук. Он отметил, что решение КС в пользу премьер-министра было ожидаемым.

"В конституции Молдовы нет ограничения на проведения подобных процедур. Группы депутатов имеют право обращаться в КС сколько им потребуется. Если через месяц-два окажется, что новые министры, по каким-либо причинам, не справляются со своими обязанностями, то может повториться тоже самое. Кабмин предложит других кандидатов, президент их дважды не одобрит и его вновь временно отстранят", — объяснил политолог.

Виктор Жук считает, что возможно это и есть та ситуация, где стоило бы внести некоторые корректировки в конституцию нашей страны. Это необходимо, чтобы процедура не стала нормой и не повторялась еще несколько раз, поскольку ситуация ненормальна для любого государства с парламентской формой правления.