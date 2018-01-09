Махмуд Эсамбаев в Кишиневе: что общего было у гения танца с Молдовой

В рождественские праздники, а именно 7 января 2000 года, не стало известного советского чеченского артиста балета, эстрадного танцовщика, актера и хореографа Махмуда Эсамбаева. Похоронили артиста 9 января в Москве

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik, Юлия Липовая. Танцор несколько раз посещал Кишинев с сольными выступлениями. Это было в далекие времена, в 60-е годы и на рубеже 70-80 годов. На последнем его концерте в Молдавии посчастливилось побывать и моей маме.

Так сложилось, что в тот раз выступление Эсамбаева пошел увидеть и мой дедушка. Человек он был далекий от искусства и походы в театр, оперу или цирк — он не очень любил. Мама его долго убеждала, что ему понравится, что он не пожалеет. И дедушка действительно не пожалел. Он остался очень довольным и потом часто вспоминал экспрессивного гения танца.

Балетмейстер и великий танцор удивил не только своей энергетикой и уникальной пластикой, но и другими сопутствующими его танцы приемами. Привез он тогда в Кишинев программу "Танцы народов мира". Он исполнил тогда — чечено-ингушский и узбекский "Чабан", башкирский "Воин", индийский "Золотой бог", ритуальный "Танец огня" на музыку де Фальи, испанскую "Ла-корриду" и многое другое.

В индийском танце в начале он только около минуты поднимался из положения сидя, в конце он точно также медленно опускался, тем самым, демонстрируя прекрасную физическую форму и тонус мышц.

В программе был и экзотический бразильский танец "Макумба". Это танец-ритуал, борьба человека со злыми силами. Его можно назвать моноспектаклем, где Эсамбаев раскрыл свой глубокий талант, показав, сразу несколько эмоциональных состояний человека во время схватки. В конце он истошно кричал, чем поразил всю публику и моих родных, в частности.

Приезжая в Кишинев, Эсамбаев всегда встречался здесь со своим близким другом Александром Сергеевичем Федько. Во время гастролей мастера в 60-е, Федько был директором кишиневской Филармонии. Возглавлял он ее с перерывами до 1973 года. В эти перерывы Федько был министром культуры МССР, а также и директором Оперного театра в Кишиневе.

© Photo: личный архив Елены Федько Слева направо: Жена танцора Нина Аркадьевна Эсамбаева, Александр Федько, Махмуд Эсамбаев, незнакомка.

Немного о Махмуде Эсамбаеве для Sputnik Молдова рассказала дочь Александра Федько — Елена.

Она отметила, что артист очень дружил с ее отцом. Фотографировался с ним на память и оставлял свою фотокарточку с автографом.

Выступал Эсамбаев не только в Национальном дворце (тогда это был Дворец "Октомбрие"), но и в Филармонии.

По ее словам, даже был интересный случай, когда Эсамбаев давал концерт в "Октобрие", тогда ее отец уже не был во главе Филармонии.

© Photo: личный архив Елены Федько Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев

Танцор, ближе к концу программы, говорил со сцены. И в тот раз он сказал: "Почему я здесь не вижу моего друга Федько, прошу его позвать!", вспоминает Елена Федько.

Собеседница добавила, что Эсамбаев очень любил угощать.

"Он любил собрать большой стол в гостинице, тогда их в Кишиневе было немного — "Молдова" и "Кишинэу". Он заказывал побольше еды и питья. Причем сам почти не ел и не пил, он только сидел и с удовольствием наблюдал, как угощаются другие. Я так подозреваю, что он всю жизнь был на диете", — подчеркнула Елена Федько.

Известно, что Эсамбаев очень следил за собой и всю его танцевальную карьеру он сохранял талию в 47 сантиметров. Такой талии даже женщины завидовали!

Махмуд Эсамбаев родился 15 июля 1924 года в предгорном селении Старые Атаги (ныне Грозненский район Чеченской республики). Танцевал он с раннего детства. В 1939-1941 годах начал танцевать в Чечено-Ингушском государственном ансамбле песни и танца, тогда ему было всего 15 лет. В годы Великой Отечественной войны Эсамбаев танцевал во фронтовой концертной бригаде на передовой, на строительстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях.

В послевоенные годы артист был солистом Киргизского театра оперы и балета в городе Фрунзе. К концу 50-х годов он оставил академический танец и обратился к танцам народов мира. За свою жизнь он разучил и поставил множество народных танцев, некоторые из них он разучивал в странах откуда эти движения и ритуалы зародились. К каждому номеру и танцу у него был подготовлен уникальный костюм.

Начинал он свои концерты с народных танцев своих родных краев. Артист никогда не забывал откуда он родом. Даже известно, что он никогда не расставался со своей папахой. Для него сделали исключение даже в паспортном столе, разрешив сфотографироваться для паспорта в головном уборе.

Наверное, многие в Молдове уже не помнят, как их отцы и деды называли артиста своим родным, даже утверждая, что он чеченец, но молдавских кровей. Когда их поправляли и уточняли биографию артиста, старшое поколение уверяло молодежь, что они все перепутали, а те что постарше уж помнят Эсамбаева с молодых лет. Да и сам танцор считал молдавский народ одним из мудрейших и добрых в мире. Об этом он однажды сказал журналистам в Кишиневе, когда у него спросили "приедет ли он еще в Молдову" — он ответил, — "Здесь мои друзья, они любят меня. Я — чеченец, а мой народ очень ценит и любит своих друзей и отвечает им преданностью".