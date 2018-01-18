Снегопад в Молдове – советы водителям

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В связи с непогодой полиция советует автолюбителям следующее:
- Водить авто аккуратно, сохранять небольшую скорость.
- Тормозите вовремя.
- Проверьте уровень топлива, масла, антифриза, жидкости для ветрового стекла и систему отопления.
- Почистите фары и систему клаксона.
- Перед отправлением включите фары и не выключайте их на протяжении всего пути следования.
- Держите в багажнике лопату и песок, а в салоне — воду, теплую одежду, полностью заряженный мобильный телефон, лекарства.
- Об изменениях погоды информируйте других водителей по телефону, в соцсетях и т.д.
- Не забывайте о цветах светофора.