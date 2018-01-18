Молдаванину запретили въезд на Украину из-за Георгиевской ленточки

Украинские пограничники не впустили на территорию этой страны гражданина Молдовы за наличие в автомобиле Георгиевской ленточки

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Следовавшему на Украину гражданину Молдовы запретили въезд в эту страну за то, что в автомобиле мужчины была Георгиевская ленточка и предметы с российской символикой. Информацию об этом подтвердили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ведомства, инцидент произошел в среду, когда молдаванин пытался пересечь границу через пункт пропуска "Платоново".

"При проверке автомобиля "BMW" с молдавскими регистрационными номерами правоохранители нашли в салоне иномарки георгиевскую ленточку, российский флаг и брелок с российской символикой. Мужчине отказано во въезде на Украину", — говорится в сообщении Погранслужбы соседней страны.