Прогноз погоды: в четверг придут лютые морозы

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 20 января, на территории всей страны ожидается облачная погода, вероятность осадков 50%
Температурный режим
По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется похолодание и в Молдове наступят Крещенские морозы.
Максимальная температура воздуха в воскресенье, 21 января, составит — 1 С в Кишиневе и + 1 С на юге.
В центре республики ожидается от 0 до —1 С в дневные часы и —4 —5 С — ночью.
На юге температура поднимется до + 1 градуса днем и ночью опустится до —3 С.
А в четверг, 25 января температура ночью опустится до —18 С.
Атмосферное давление — 755 мм.рт.ст.
Праздники
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Sputnik / Nicu Goncear
20 января — это удивительный праздник — День осведомленности о пингвинах.
У православных сегодня Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Народные приметы на 20 января
Приметы 20 января связаны, в основном, с будущим урожаем.
Если в этот день над водой туман, то урожай хлеба будет в этом году добрый.