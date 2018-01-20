Прогноз погоды: в четверг придут лютые морозы

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КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 20 января, на территории всей страны ожидается облачная погода, вероятность осадков 50%

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется похолодание и в Молдове наступят Крещенские морозы.

Максимальная температура воздуха в воскресенье, 21 января, составит — 1 С в Кишиневе и + 1 С на юге.

В центре республики ожидается от 0 до —1 С в дневные часы и —4 —5 С — ночью.

На юге температура поднимется до + 1 градуса днем и ночью опустится до —3 С.

А в четверг, 25 января температура ночью опустится до —18 С.

Атмосферное давление — 755 мм.рт.ст.

20 января — это удивительный праздник — День осведомленности о пингвинах.

У православных сегодня Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Народные приметы на 20 января

Приметы 20 января связаны, в основном, с будущим урожаем.

Если в этот день над водой туман, то урожай хлеба будет в этом году добрый.



