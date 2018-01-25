В Кишиневе спасли лебедя, поселившегося на озере — построили ему "дом"

Лебедь, который накануне вмерз в лёд на Комсомольском озере в Кишиневе, ослаб и с трудом двигается. Об этом сообщили неравнодушные горожане в социальных сетях

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Утром сотрудники спасательной станции, одетые в гидрокомбинезоны и спасжилеты, спустили в полынью на озере крытую кормушку, построенную группой сочувствующих кишиневцев.

Один из спасателей проявил немалую самоотверженность. Во время операции он провалился в ледяную воду, однако специальная экипировка позволила ему продолжить работу и затем выйти на берег.

Общая забота о лебеде объединила неравнодушных кишиневцев. Но эта история, которая тронула сердца очень многих, произошла раньше, чем очнулись профессионалы за день до этого. Напомним, накануне сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций не проявили энтузиазма в отношении попавшего в беду лебедя. Но после настойчивых звонков и уговоров один из спасателей встал на лыжи и освободил лебедя.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Впервые за долгое время на Гидигиче появились лебеди

Однако это отношение изменилось после того как сообщения о попавшем в беду лебеде в социальных сетях вызвали эмоциональную реакцию кишиневцев. Вот и вновь сила народного единства сдвинула стену равнодушия в нашем обществе.

Как сообщают горожане в социальных сетях, лебедя готов забрать кишиневский зоопарк, если в этом возникнет необходимость.

Лебеди, красивые птицы, символизирующие любовь и брак, стали традиционной частью городского пейзажа в европейских странах.