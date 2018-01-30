Защита от рака: врачи назвали топ-5 овощей от смертельной болезни

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Для снижения риска развития онкозаболеваний людям необходимо включать в свой рацион питания чеснок, помидоры, грибы, ягоды и петрушку.

По крайней мере, об антираковых свойствах этих продуктов говорят британские медики, передают зарубежные СМИ.

1. Чеснок

© Sputnik/ Людмила Янковская Как резать чеснок

Известно всем, что он способен убивать болезнетворные вирусы, бактерии, микробы и грибки. В средние века в Европе чесноком пытались спасаться от чумы и холеры.

А вот ученые еще уточняют, что в чесноке есть такие вещества, как аллицин и аллилсульфиды, воздействующие на токсичные онкогенные вещества и способствующие их выведению. Кроме того, в нем содержатся соединения серы, которые действуют против окисления и свободных радикалов, которые и вызывают онкологию. Если по каким-то причинам чеснок вызывает у вас отвращение, попробуйте включить в рацион репчатый лук, особенно красный. Он обладает такими же полезными свойствами.

2. Помидоры

3. Ягоды

© Sputnik/ Виталий Аньков Клубника.

Во-первых, их сок благодаря высокому содержанию железа полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии. Во-вторых, в помидорах содержится липкоин. Он нейтрализует свободные радикалы, предотвращает развитие раковых опухолей и мутации ДНК. Особенно данный пигмент предотвращает рак предстательной железы. Кроме того, томаты незаменимы для профилактики рака кожи.

Понятное дело: они — кладезь витаминов. В них содержатся витамины С, B1, B12, PP, медь, железо, калий, клетчатка, пектины. А еще

ягоды, богаты эллагиновой кислотой (малина и клубника) и антоцианидинами (голубика и черника), которые подавляют активность белков, формирующие раковые клетки.

4. Грибы

© Sputnik/ Павел Лисицын Сбор грибов в лесу

Ученые говорят: секрет грибов в антиоксидантах типа как L-эрготионеин, которые не дают клеткам превращаться в больные. А теперь сформулируем попроще: грибы стимулируют активность защитной функции организма (иммунитет), замедляя рост опухолей. Лучше всего их готовить в сочетании с другими противораковыми овощами — луком, чесноком, зеленью и томатным соусом.

5. Зелень

© Sputnik/ Igor Zarembo Продажа зелени, фото из архива

Зелень, а, особенно, петрушка повышает иммунитет организма, вырабатывая основной белок соединительной ткани (коллаген). Он ускоряет усвоение питательных веществ и процессы регенерации поврежденных тканей. Петрушка предотвращает появление кровеносных сосудов в опухолевых тканях.