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Защита от рака: врачи назвали топ-5 овощей от смертельной болезни

© Sputnik/ STRINGER
В Молдове
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Почти на 80 процентов случаев развития некоторых видов рака способны предотвратить некоторые продукты

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Для снижения риска развития онкозаболеваний людям необходимо включать в свой рацион питания чеснок, помидоры, грибы, ягоды и петрушку.

По крайней мере, об антираковых свойствах этих продуктов говорят британские медики, передают зарубежные СМИ.

1. Чеснок

чеснок
© Sputnik/ Людмила Янковская
Как резать чеснок

Известно всем, что он способен убивать болезнетворные вирусы, бактерии, микробы и грибки. В средние века в Европе чесноком пытались спасаться от чумы и холеры.
А вот ученые еще уточняют, что в чесноке есть такие вещества, как аллицин и аллилсульфиды, воздействующие на токсичные онкогенные вещества и способствующие их выведению. Кроме того, в нем содержатся соединения серы, которые действуют против окисления и свободных радикалов, которые и вызывают онкологию. Если по каким-то причинам чеснок вызывает у вас отвращение, попробуйте включить в рацион репчатый лук, особенно красный. Он обладает такими же полезными свойствами.

2. Помидоры

Помидоры
© Flickr/ Tony
Помидоры
Во-первых, их сок благодаря высокому содержанию железа полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии. Во-вторых, в помидорах содержится липкоин. Он нейтрализует свободные радикалы, предотвращает развитие раковых опухолей и мутации ДНК. Особенно данный пигмент предотвращает рак предстательной железы. Кроме того, томаты незаменимы для профилактики рака кожи.

3. Ягоды

Клубника.
© Sputnik/ Виталий Аньков
Клубника.

Понятное дело: они — кладезь витаминов. В них содержатся витамины С, B1, B12, PP, медь, железо, калий, клетчатка, пектины. А еще
ягоды, богаты эллагиновой кислотой (малина и клубника) и антоцианидинами (голубика и черника), которые подавляют активность белков, формирующие раковые клетки.

4. Грибы

Сбор грибов в лесу
© Sputnik/ Павел Лисицын
Сбор грибов в лесу

Ученые говорят: секрет грибов в антиоксидантах типа как L-эрготионеин, которые не дают клеткам превращаться в больные. А теперь сформулируем попроще: грибы стимулируют активность защитной функции организма (иммунитет), замедляя рост опухолей. Лучше всего их готовить в сочетании с другими противораковыми овощами — луком, чесноком, зеленью и томатным соусом.

5. Зелень

Продажа зелени, фото из архива
© Sputnik/ Igor Zarembo
Продажа зелени, фото из архива

Зелень, а, особенно, петрушка повышает иммунитет организма, вырабатывая основной белок соединительной ткани (коллаген). Он ускоряет усвоение питательных веществ и процессы регенерации поврежденных тканей. Петрушка предотвращает появление кровеносных сосудов в опухолевых тканях.

Теги:
чеснок, профилактика, рак, болезнь, овощи
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