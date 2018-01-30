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Carla's Dreams

Последний клип Carlas Dreams: кому адресованы прощальные слова

© Photo: Facebook / carlasdreamss
В Молдове
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Тема:
Поющая Молдова 2018 (19)
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Такое чувство, что близится конец, так прокомментировали последний видеоролик замаскированной музыкальной группы ее поклонники в соцсетях

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik, Иван Бурзум. Почти полмиллиона просмотров за сутки набрал последний видеоклип молдавской группы Carlas Dreams.

Новая работа загадочных музыкантов называется "17".  За неделю до выпуска этого ролика Carlas Dreams выпустили еще одно видео (на песню "413"). Поклонники коллектива гадают, почему их кумиры перешли вдруг на язык цифр. В комментариях к роликам появляются сообщения, что проект, якобы, подходит к своему завершению.

"Новая другая жизнь уже у него…Прощается со старой, а воспоминания никуда не спрятать", — предположил один из фанатов коллектива.

СМИ неоднократно пытались выяснить личность вокалиста группы, но так и не смогли это сделать, несмотря на якобы разоблачения российского издания Life, репортеры которого сравнили портреты анонимного вокалиста группы с бывшим участником молдавского "бойз-бенда" in Quadro Андреем Цэрушем.

Лидер Carlas Dreams утверждает, что никогда не был участником этого поп-коллектива, хотя и знаком с Цэрушем.

Все новости о Carlas Dreams — в специальном сюжете Sputnik Молдова>>>

Тема:
Поющая Молдова 2018 (19)
Теги:
иван бурзум, музыкальное выступление, песня, клип, Carla's Dreams
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    Литва напомнила Германии, кто должен финансировать закрытие Игналинской АЭС: сейчас демонтаж станции в основном оплачивает ЕС.

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