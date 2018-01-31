Будет ли иметь хождение в Приднестровье криптовалюта

Народные избранники Приднестровья приняли во втором чтении законопроект о развитии и функционировании на территории региона криптовалютной деятельности

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье во втором чтении принят законопроект о развитии информационных блокчейн-технологий, открывающий возможности функционирования в регионе нового вида экономической деятельности по добыче (майнингу), обмену, хранению и распределению криптовалюты. Законопроект был инициирован лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и рассмотрен депутатами в режиме законодательной необходимости в краткие сроки.

"Законопроект разработан в целях развития отрасли информационных технологий и привлечения в Приднестровье инвестиций от субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий, а также для внедрения в экономику технологии реестров блоков транзакций (блокчейн)", — говорится в пояснительной записке.

После первого чтения в законопроект были внесены 14 поправок, но лишь одна вызвала нарекание во втором рассмотрении. Антон Онуфриенко обратил внимание на то, что нецелесообразно исключать из субъектов майнинговой деятельности физических лиц, поскольку закон может открыть большие возможности также и для обычных граждан, не являющихся юридическими лицами или иностранными инвесторами.

"Майнингом ведь может заниматься абсолютно каждый, а не только те, кто вкладывают большие деньги и потребляют огромное количество электроэнергии. Исключать из этого вида деятельности физических лиц не совсем правильно, поскольку мы их тем самым лишь загоним в подполье и усложним им жизнь, они ведь все равно займутся майнингом", — отметил он.

Большинство депутатов не поддержали его мнения, приняв во внимание слова главы комитета по экономической политике, бюджету и финансам Александра Коршунова, который отметил, что, исходя из международной практики, внешнеэкономической деятельностью занимаются только юрлица.

"В связи с этим комитет посчитал возможным принять эту поправку и обеспечить деятельность по майнингу и блокчейну на территории Приднестровья только юридическим лицам", — подчеркнул Коршунов.

Исходя из законопроекта, в отношении лиц, осуществляющих майнинговую деятельность, будет создана свободная экономическая зона развития блокчейн-технологий, которая станет действовать в особом правовом режиме. Организации резидентов свободных экономических зон в области блокчейн-технологий будут освобождены от налога на доходы, а также от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, субъектам свободной экономической зоны по развитию блокчейн-технологий гарантируется оказание максимального содействия в области энергоснабжения, а также устранение неисправностей, возникших по вине энергопоставляющих организаций.

Между тем, криптоваплюта не будет иметь хождение на территории Приднестровья, поскольку законопроектом ясно оговаривается, что любые конечные производные от разработок в области развития информационных блокчейн-технологий не могут являться средством платежа или элементами платежных систем в регионе.

Законопроект отправлен на подписание лидера Приднестровья.