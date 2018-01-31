17:18 31 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Биткойны

Будет ли иметь хождение в Приднестровье криптовалюта

CC0 / vjkombajn
В Молдове
Получить короткую ссылку
18 0 0

Народные избранники Приднестровья приняли во втором чтении законопроект о развитии и функционировании на территории региона криптовалютной деятельности

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье во втором чтении принят законопроект о развитии информационных блокчейн-технологий, открывающий возможности функционирования в регионе нового вида экономической деятельности по добыче (майнингу), обмену, хранению и распределению криптовалюты. Законопроект был инициирован лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и рассмотрен депутатами в режиме законодательной необходимости в краткие сроки.

"Законопроект разработан в целях развития отрасли информационных технологий и привлечения в Приднестровье инвестиций от субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий, а также для внедрения в экономику технологии реестров блоков транзакций (блокчейн)", — говорится в пояснительной записке.

После первого чтения в законопроект были внесены 14 поправок, но лишь одна вызвала нарекание во втором рассмотрении. Антон Онуфриенко обратил внимание на то, что нецелесообразно исключать из субъектов майнинговой деятельности физических лиц, поскольку закон может открыть большие возможности также и для обычных граждан, не являющихся юридическими лицами или иностранными инвесторами.

"Майнингом ведь может заниматься абсолютно каждый, а не только те, кто вкладывают большие деньги и потребляют огромное количество электроэнергии. Исключать из этого вида деятельности физических лиц не совсем правильно, поскольку мы их тем самым лишь загоним в подполье и усложним им жизнь, они ведь все равно займутся майнингом", — отметил он.

Большинство депутатов не поддержали его мнения, приняв во внимание слова главы комитета по экономической политике, бюджету и финансам Александра Коршунова, который отметил, что, исходя из международной практики, внешнеэкономической деятельностью занимаются только юрлица.

Дмитрий Голубовский
© Sputnik/
Эксперт о том, разработан ли биткоин спецслужбами США

"В связи с этим комитет посчитал возможным принять эту поправку и обеспечить деятельность по майнингу и блокчейну на территории Приднестровья только юридическим лицам", — подчеркнул Коршунов.

Исходя из законопроекта, в отношении лиц, осуществляющих майнинговую деятельность, будет создана свободная экономическая зона развития блокчейн-технологий, которая станет действовать в особом правовом режиме. Организации резидентов свободных экономических зон в области блокчейн-технологий будут освобождены от налога на доходы, а также от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, субъектам свободной экономической зоны по развитию блокчейн-технологий гарантируется оказание максимального содействия в области энергоснабжения, а также устранение неисправностей, возникших по вине энергопоставляющих организаций.

Между тем, криптоваплюта не будет иметь хождение на территории Приднестровья, поскольку законопроектом ясно оговаривается, что любые конечные производные от разработок в области развития информационных блокчейн-технологий не могут являться средством платежа или элементами платежных систем в регионе.
Законопроект отправлен на подписание лидера Приднестровья.

По теме

Миф или быль: выгодно ли в Приднестровье открывать фермы биткоинов
Вы не поверите: что на самом деле думают о биткоинах в Молдове
Почему анализируя биткоин, эксперты заговорили об "эффекте виагры"
Стремительное падение: биткоин опустился ниже $10 тысяч
Почему на самом деле рухнул биткоин и теперь стоит 13 тысяч долларов
Теги:
майнинг, блокчейн-технологии, биткоин, Приднестровье, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • В Таллинне случайно найдены более сотни французских снарядов
    Эхо войны

    В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.

  • РСЗО Полонез
    "Полонез" с Лукашенко

    Беларусь не исключает возможности поставок своей самой известной военной разработки - РСЗО "Полонез" - в страны СНГ.

  • Сотрудник химической лаборатории
    Химическая угроза

    Неправительственная организация "Повышение экологического сознания и управление отходами" изучила школьные химические лаборатории в Грузии и обнаружила опасные химикаты.

  • Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии в ходе проверки боевой готовности в составе РОК отразили наступление войск противника
    А ну-ка, "Сани"…

    Военнослужащие ЮВО с применением самоходок "Акация", гаубиц и минометов "Сани" отразили атаку морского десанта условного противника.

  • Горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, фото из архива
    И житница, и здравница

    Министерство культуры и туризма Азербайджана рассказало о новых шагах по развитию туристического потенциала страны.

  • Коньяк в бокале
    Украл, выпил – в тюрьму!

    В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Рустам Иноятов
    Конец эпохи

    Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.

  • Боец ОМОН
    "Работает" ОМОН

    Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рынок Алешина
Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию
LIVE: Суперлуние
Уникальное суперлуние, трансляция НАСА
Динамика Браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться