Что объединяет молдавскую Хору с сербским Коло и русским Хороводом

Всем, кто родился и вырос в Молдове хорошо известен народный круговой танец, в котором танцующие держатся за руки – "Хора". Но этот танец также распространен у наших соседей – на Балканах, в Украине, Белоруссии, России и у некоторых других народов.

Древнейший танец на планете – Хождение за Солнцем. У него разные названия – танец "Коло" – у сербов, хорватов; у македонцев – "Оро"; у болгар, гагаузов – "Хоро", молдаван – "Хора", русских – "Хоровод" и т.д. От "Коло" и "Хоро", что переводится как солнце или круг, или круг Солнца, происходят слова колесо и хоровод.

В V веке до нашей эры Геродот, рассказывая о событиях глубокой древности, упоминает правившего в северном Причерноморье царе сколотов Колоксае, имя которого переводят как Царь Солнца.

Божеству солнца Хорсу посвящены два очень крупных языческих праздника — дни летнего и зимнего солнцестояния в июне, когда с горы к реке обязательно скатывали тележное колесо — солярный знак солнца, символизирующее откат солнца на зиму, и декабре, когда чествовали Коляду, Ярилу и прочих божеств.

Кстати, слово "Коляда" — это происходящее от "коло" уменьшительно-ласкательное солнце-младенец. В день зимнего солнцеворота почитают Карачуна (он же Чернобог; он же Мош Крэчун) и связывают этот самый короткий день в году с поэтическим представлением о рождении молодого солнца, то есть солнца будущего года. Таким образом, мы видим прочные мистические связи народов, выразившихся, в том числе в танцах и обрядах.