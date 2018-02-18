Президент Молдовы Игорь Додон отмечает сегодня день рождения

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Сегодня президент Молдовы Игорь Додон во второй раз отмечает свой день рождения на посту главы государства.

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района. Он окончил экономический факультет Государственного Аграрного университета (UASM), факультет менеджмента Академии экономических знаний Молдовы (ASEM), а также факультет экономического права Международного института менеджмента. В 27 лет получил учёную степень доктора экономических наук.



Работу в правительстве Игорь Додон начал в 2005 году на должности вице-министра экономики, затем возглавил это министерство. В 2009 стал депутатом парламента Республики Молдова, а в 2011 возглавил Партию социалистов РМ.

Осенью 2016 года Игорь Додон победил на всенародных выборах и стал президентом Республики Молдова, на выборах за него проголосовали более 52% избирателей. Игорь Додон женат, у него трое детей.