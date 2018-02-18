Глава МВД выдвинул ультиматум всем полицейским

В мае настанет "судный день" для полицейских Молдовы, и особенно — для руководящих лиц

Кишинев, 18 фев — Sputnik. Министр внутренних дел Александр Жиздан заявил, что в правоохранительных структурах Молдовы должны служить люди не только честные и профессиональные, но и физически подготовленные.

Жиздан объявил, что в мае 2018 года все сотрудники МВД, занимающие ответственные должности, должны будут пройти четыре физических теста, а те, кто не справится с экзаменом, могут потерять свою должность и место работы.

"В мае будут подвергнуты испытаниям все руководители в составе МВД. Придут на стадион "Динамо" и сдадут спортивные зачеты. Вне зависимости от возраста и веса, все наши руководители придут и сдадут четыре зачета, а те, кто не сдаст, поставим вопрос о их дальнейшем пребывании в должности", — заявил министр в рамках телевизионной передачи.

По словам Жиздана, после ответственных лиц придет черед всех полицейских, которые трудятся в системе МВД.

"Приобщим всех в МВД к спорту. Речь не идет о спорте на уровне любителей. Некоторым придется показывать профессиональный уровень, потому что на улицах нас встречают люди, которые находятся в очень хорошей физической форме. И нужно уметь противостоять им в любых условиях", — заявил глава министерства.