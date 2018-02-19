МИДЕИ: граждан Молдовы не было на разбившемся в Иране самолете

Названа предварительная причина авиакатастрофы, в которой погибли 66 человек.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Среди пассажиров рейсового самолета, потерпевшего в воскресенье авиакатастрофу в горах Ирана, не было граждан Республики Молдова. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции РМ Александр Ройтман.

По его словам, сотрудникам посольства РМ в Азербайджане, аккредитованном в Иране, удалось оперативно связаться с иранскими властями и уточнить информацию по погибшим пассажирам.

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, на западе Ирана в районе города Семиром разбился пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Iran Aseman Airlines, погибли все 66 человек, находившиеся на борту.

© Sputnik/ Rodion Proca Все 66 человек на борту разбившегося в Иране самолета погибли

По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия.

Крушение произошло в горах, предположительно, в районе хребта Ден. Там отсутствуют дороги, поиски обломков осложняет плохая видимость. К настоящему моменту разбившийся самолет все еще не найден.

ATR-72 — пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет для полетов средней дальности, который производит франко-итальянская компания ATR.