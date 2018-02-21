Политолог: разумеется, Россия является частью Европы

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Согласно результатам социологического опроса, большинство жителей "старых" стран Евросоюза не считают Россию частью Европы. Граждане государств "новой" Европы придерживаются другой позиции. Такие данные приведены в опросе "Sputnik. Мнения".

Эксперты считают, что на мнение жителей Европы повлияли разногласия между ЕС и Россией, прежде всего режим санкций и ограничений в отношении восточного соседа ЕС. Об этом в эфире Радио Sputnik заявил молдавский политолог Виктор Жук.

"Есть разногласия, однако, разумеется, этот факт не означает, что Россия перестала быть частью Европы. Не стоит переносить геополитические точки зрения в другое измерение. С точки зрения политологической, Россия – это страна евразийская, которая расположена в Европе, но простирается и далее, в Азию, находится на обоих континентах", — считает политолог.

Каждый может убедиться в том, что Россия – это часть Европы, хотя бы потому, что "на всех спортивных состязаниях команда России приглашается для участия в чемпионатах Европы", — заметил Виктор Жук.

Напомним, по результатам опроса, большинство французов (около 65%) и около 46% немцев заявили, что Россия, по их мнению, не является частью Европы. Однако подавляющее большинство поляков (77%) считают, что Россия относится к Европе.

Как показали итоги исследования, жители западноевропейских стран старшего поколения, а также люди с высшим образованием чаще заявляют о том, что Россия — это часть Европы, в отличие от своих менее образованных сограждан.

Этот опрос был проведен с 20 по 20 сентября 2017 года во Франции, Германии, Великобритании и Польше специально для Sputnik старейшей во Франции компанией IFop, занимающейся мониторингом общественного мнения. В опросе участвовали граждане от 18 лет и старше, немногим более 800 человек в каждой стране.