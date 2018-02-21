Паскару: Россия всегда помогала, когда Европа была под угрозой

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Итоги социологического опроса, проведенного в нескольких странах ЕС, продолжают обсуждать политологи, общественные деятели и эксперты. Невозможно отрицать, что Россия – это часть Европы, считает Николай Паскару, президент молдавского движения "Воевод".

"Россия – это, несомненно, неотъемлемая составляющая Европы. У России и большинства стран Европы – общая история, общая Победа над фашизмом, совместные бизнес-проекты. Россия Европе помогала всегда, во всех ключевых войнах, когда под угрозой была сама европейская цивилизация. Это и борьба с Наполеоном, и борьба с Гитлером. Я не говорю уже о том, что русская культура всегда была частью европейской культуры", — заявил Паскару.

Напомним, по результатам опроса, около 65% французов и около 46% немцев считают, что Россия не является частью Европы.

Однако в "новых странах" ЕС наблюдаются иная ситуация. Например, в Польше 77% опрошенных убеждены, что Россия – это часть Европы.

Опрос был проведен для Sputnik, занимающейся мониторингом общественного мнения, старейшей во Франции компанией IFop с 20 по 20 сентября 2017 года во Франции, Германии, Великобритании и Польше.