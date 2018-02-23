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Автомобильная пробка

Как выжить в Кишиневе в пробке, или Этому городу нужен супергерой

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Федор Ларионов
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Почему столицу Молдовы парализуют дорожные заторы.

Утром в пятницу половина Кишинева встала в пробках. Чеканы привычно сливались с Рышкановкой на "киртоакэвском" микро-кругу на ул. Алеку Руссо (где только чудом не гибнет каждый день по паре невинных пешеходов), направляясь в центр. А затем весь этот бурный поток, с размаха вонзался в улицу Гоголя – парализованную наглухо, по всей длине, от края до края.

Метр в минуту – так двигалась беспорядочная масса транспорта, охваченная гневом, фрустрацией и отчаянием. Сотни машин и тысячи пассажиров в неповоротливых грузных троллейбусах, — Чеканы и Рышкановка, Чевкары и Чореску, Ставчены и Крикова слились в одно гудящее, ненавидящее друг друга и всех окружающих, страдающее нечто. 

"Но что же стало тому причиной?— спросит какой-нибудь заезжий турист, неосмотрительно завернувший в Кишинев. — Что за страшный катаклизм прервал дорожное движение в вашем городе?"

Пробки в Кишиневе
© Sputnik/ Николай Костыркин
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Да ничего особенного. Три мужичка в грязных оранжевых жилетах, куча дымящегося асфальта и один трактор "Беларус". У нас в Кишиневе это называется "дорожные работы", мистер. 

Знаете, что меня удивило? Что возле той дорожной бригады не стояли военные с блокнотиками и не фиксировали бесценный опыт. Ведь это же гениально! Тремя мужиками в оранжевых жилетках полностью перекрыть дорожное движение в половине города – такого точечного удара не сумел бы нанести и царь Леонид. На фоне начальников, которые руководят ремонтными работами в примэрии Кишинева, знаменитый спартанец с его узким проходом в Фермопилах смотрелся бы новичком и тютей. 

Шутки шутками, но я просто хочу понять, что творилось в голове того конкретного начальника, который отправлял мужиков в оранжевых жилетках (3 чел.) и трактор "Беларус" (1 шт.) в утренний час пик (!) на один из двух самых оживленных перекрестков в городе. Ему что, было вообще все равно?

Кишиневские тротуары только для машин>>>

Вы же знаете, что такое Кишинев. Где как запланировали, еще в МССР, в 80-х годах кольцевую дорогу, так до сих ее так и не построили. И где в итоге всё живое движется через центр по трем улицам – Пушкина, Штефана чел Маре и Бэнулеску-Бодони, она же Гоголя. И где эти три улицы забиты припаркованными машинами, как артерии холестериновыми бляшками, и сужены в два раза. И где эти три улицы с советских времен не расширялись, потому что это невозможно, а вот машин с тех пор прибавилось в десятки раз.

И вот, — прямо в самое больное место, в этот нервный узел бед и проблем, — неизвестный нам начальник решил воткнуть бригаду ремонтников посреди бела дня. Он что, это сознательно сделал?

Послушайте, каждый понедельник в примэрии Кишинева идут планерки. И каждый начальник управления там отчитывается. И как-то так у всех получается, что все работали, и выполняли план, и добились определенных успехов, несмотря на отдельные недостатки. Водители водили, ремонтники ремонтировали, асфальтоукладчики асфальтоукладывали, а регулировщики регулировали, добросовестно хмуря брови под полицейскими бейсболками и дуя в свистки.

Пробки в Кишиневе
© Sputnik/ Николай Костыркин
Кишинев может навсегда решить проблему транспорта, но, видимо, не хочет

Так объясните, почему по отдельности все вы – молодцы и ударники труда, а вот у всех вместе, – город стоит, задыхается и не может функционировать? Вспоминается классическая реприза Аркадия Райкина о бракованном пальто: "Один кроит, другой шьёт, третий пуговицы пришивает, а за результат никто не отвечает".

Наверное, каждый водитель, застрявший в пробке в Кишиневе, однажды задавал себе вопрос, между двумя ударами по клаксону: "Но почему они не ремонтируют ночью, как в мегаполисах всего мира?!" Я тоже задавал этот вопрос одному приятелю, имеющему отношению к городскому планированию. Он посмотрел на меня с сожалением, как на наивного ребенка: "И платить рабочим по ночному тарифу, по Трудовому кодексу? А качественные прожектора знаешь, сколько стоят? И ты просто не в курсе, сколько они жрут электроэнергии за смену. Ты серьезно веришь, что это кому-то надо?".

И когда понимаешь, что "нет, никому не надо", то с особой болью смотришь голливудские блокбастеры о каком-нибудь настоящем, а не рукотворном катаклизме, что надвигается на "киношный" Нью-Йорк, Лондон или Лос-Анджелес. Где самоотверженные муниципальные чиновники проявляют чудеса сообразительности и невиданный в наших широтах профессионализм, выкладываясь по полной. Потому что надо защитить свой город. Потому что они умеют это делать, и умеют делать хорошо. Потому что они – надежда и опора горожан, незаметные супергерои, которые знают, – я тут поставлен, и если не я, то кто?

Где же ты, кишиневский супергерой? Где ты, Бэтмен нашего "Цветка из камня"? Кишинев, "куда ж несешься ты? дай ответ", — впору воскликнуть, перефразируя Гоголя (и стоя в гигантской пробке на бывшей улице Гоголя). Воскликнуть есть кому, но все они или отучились работать, или уже далече, увы!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
примэрия Кишинева, пробки, транспорт, Кишинев
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