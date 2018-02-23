Девять человек, из них пятеро детей спасены во время пожара в Каушанах

Жертв пожара, к счастью, нет.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Пламя охватило жилой дом в Каушанах в ночь с четверга на пятницу, 23 февраля. На место пожара экстренно выехали спасатели, которые спасли из пылающего здания девять человек, среди которых пятеро детей.

Все спасенные были успешно эвакуированы с места возгорания.

Во время пожара пострадал младенец, 5-месячная девочка, которая была доставлена в районную больницу Каушан для обследования и необходимого лечения.

Предварительная версия причины пожара – загорелись старые вещи, которые были сложены в одной из квартир дома.

По сообщению официальных лиц, за минувшие сутки пожарные и спасатели выезжали по вызовам 18 раз.