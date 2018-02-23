Пограничник ранен из пистолета Макарова на Леушенском КПП

Пуля попала в ногу сотруднику КПП, никто из посторонних не пострадал.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Вечером 22 февраля, около 19.00, пересекающих границу на контрольно-пропускном посту Леушены, людей встревожил выстрел. Однако причиной стал вовсе не инцидент с нелегальным пересечением границы и не выяснение отношений между находящимися на КПП.

Как выяснилось, сотрудник пограничной полиции при сдаче-приеме огнестрельного оружия нарушил технику безопасности. В результате неумышленно был произведен выстрел из пистолета Макарова (ПМ).

К сожалению, инцидент не обошелся без травмы. Выпущенная пуля попала в ногу другого пограничника, ниже колена.

По сообщению пресс-службы Пограничной полиции, пострадавший на машине "скорой помощи" был доставлен в районную поликлинику в Хынчештах. При осмотре выяснилось, что жизни пограничника ничего не угрожает, пуля прошла сквозь мягкие ткани, не задев кость.

В настоящее время возбуждено служебное расследование произошедшего инцидента.