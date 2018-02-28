В Молдове значительно выросла сумма финансовой гарантии для карнета TIR

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Максимальный уровень финансовой гарантии при оформлении таможенного транзита с карнетом МДП (TIR) в Молдове повышается с 60 000 евро до 100 000 евро.

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Эти изменения были приняты с тем, чтобы дать возможность экономическим агентам осуществлять международные торговые операции для перевозки товаров с более высокой стоимостью, гарантируя при этом выплату соответствующих импортных пошлин в случае нарушения таможенного законодательства, сообщает пресс-центр Таможенной службы РМ.

Инициатива принадлежит международным страховщикам гарантийной системы МДП, которые повысили уровень гарантии для всех заинтересованных стран-участниц.