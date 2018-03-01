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Желтый код в Молдове

Как Молдова переживает арктический холод и что происходит по всей стране

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Объявлен желтый код – это когда школьные автобусы спасателям приходится вытаскивать из сугробов, а люди застряли в снегу на трассах и ждут помощи.

Первый день весны ничем о весне не напоминает, кроме мэрцишоров. Страну завалило снегом. Трудностей спасателям добавляют сильные порывы ветра — до 15-20 метров в секунду. Это чувствуется даже в Кишиневе – за окном многоэтажного здания, в котором находится редакция Sputnik Молдова ветер завывает, как в горном ущелье. За пределами городов все еще  хуже: как часто бывает при непогоде, несколько сел остались без света – порвались обледеневшие провода. 

Однако называть ситуацию стихийным бедствием пока нет оснований. Судя по информации, которая поступает из разных районов страны, местные власти и чрезвычайные службы справляются с весной, которая оказалась пожестче зимы. 

За сутки спасатели освободили из снежного плена почти 20 машин с людьми

Прежде всего сообщим, что жертв нет. Насколько известно, никто не пострадал и в больницы не обращался. Спасатели сработали оперативно и прибывали на заснеженные трассы вовремя. Как сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), за последние сутки удалось откопать из сугробов почти два десятка машин с людьми, которые застряли на трассе.

В Гагаузии — тяжелее всего. Недалеко от таможенного поста Вулканешты-Виноградовка, который был временно закрыт из-за непогоды, застряли 12 легковых машин и два грузовика. Нелегко пришлось спасателям и на автотрассах в районах Комрат, Фалешты и Чимишлия.

спасателям пришлось доставать из сугроба школьный автобус

Немало переживаний выпало родителям, учителям и шоферу, когда в Каушанском районе на дороге застрял школьный автобус, где находилось 25 человек, из них 15 – школьники (кем были остальные 9 пассажиров, и что они делали в школьном автобусе, не сообщается).

В районах отменяют школьные маршруты

После того как в селах закрыли сотни школ, автобусы с детьми стали привычной частью пейзажа на дорогах Молдовы. И привычной проблемой в случае любой сильной непогоды. Кроме каушанских учеников, в школы не попали дети из Каларашского, Оргеевского и Штефан-Водского районов – по сообщению Министерства образования, культуры и исследований, в каждом районе были отменены по одному маршруту. 

В итоге до школы не добрались более ста учащихся. Остальные школы работают в нормальном режиме.

Дороги расчищают, но часть автотрасс все еще блокирована

Государственная администрация дорог бросила на расчистку трасс всё, чем располагает. На автотрассах работают около 240 спецмашин и тракторов, которые расчищают заносы и рассыпают противогололедные смеси.

Плечом к плечу с ними трудятся четыре сотни спасетелей и пожарных ГИЧС, которым приданы 145 спецмашин. Однако несколько участков дорог на юге страны все еще заблокированы после сильного снегопада, и там пока не проехать.

Из-за сильного ветра без света остались несколько сел 

По сообщению пресс-службы RED Union Fenosa, без света остались два села в Новоаненском и два села в Каушанском районе. Причиной стал сильный ветер, выявлено 14 разрывов проводов и принято 400 сообщений от жителей о том, что у них нет света.

Морозы
© Sputnik/ Сергей Пятаков
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Группы электриков работают на местах аварий, восстанавливая энергоснабжение. Граждан просят ни в коем случае не трогать самостоятельно оборванные или свисающие провода. И постараться не подпускать к ним людей и животных до прибытия специалистов. О любых проблемах с электроэнергией просят сообщать по телефону 022-43-11-11.

Таможня не дает добро – все еще закрыты два КПП

Как уже сообщала Пограничная полиция, после начала снегопада из-за снежных заносов временно были закрыты КПП "Чадыр-Лунга-Малоярославец", "Вулканешты-Виноградовка", а также "Сороки-Цекиновка" и "Косауцы-Ямполь" на молдо-украинской границе.

К настоящему моменту, как сообщили нам в пресс-центре Таможенной службы РМ, все таможенные пункты работают в нормальном режиме, кроме двух дебаркадерных, паромного типа – в Сороках и Косауцах. Они по-прежнему закрыты.

Весна все же придет, в начале недели начнутся плюсовые температуры

Метеорологи дают оптимистичный прогноз – весна надвигается, и уже в понедельник обещают плюсовую температуру. А тем временем продолжается зима. Напомним, что в начале недели Напомним, в начале недели правительство Молдовы провело чрезвычайное заседание в связи с неблагоприятными метеоусловиями. 

Обо всех экстренных ситуациях, связанных с непогодой, жителей Молдовы просят обращаться по телефонам экстренных служб 901, 902 и 903, а также (+373 22) 78-50-32.

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Теги:
аномальные снегопады, желтый код, спасатели, школьники, дороги, Молдова
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