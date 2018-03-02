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Международная межпарламентская конференция: Молдова, Грузия, Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности

Как по сценарию: Молдова, Украина и Грузия увидели угрозу в России

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Антироссийская конференция в Кишиневе или борьба с так называемой пропагандой с помощью пропаганды – о чем говорили спикеры трех парламентов?

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Выступления трех спикеров парламентов Молдовы, Украины и Грузии в ходе Межпарламентской конференции, как и во время выхода к прессе в Кишиневе оказались очень похожи друг на друга. Налицо практически одинаковая схема – достижение прогресса в экономической, социальной областях, решение важных для граждан задач и едва ли не единственная всему этому угроза – Россия. Именно так расставлены акценты в выступлениях Андриана Канду, Андрея Парубия и Ираклия Кобахидзе. 

Международная межпарламентская конференция: Молдова, Грузия, Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности
© Sputnik/ Miroslav Rotari
Мистика или знак: на конференции по Восточному партнерству погас свет

Идею вынашивали год

Идея проведения конференции появилась около года назад у руководителей парламентов в рамках мероприятия, в котором все трое принимали участие. Именно по инициативе председателей высших законодательных органов Молдовы, Украины и Грузии 2 марта в Кишиневе и проводится оная под броским названием "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".

Как и предполагали, в ее работе приняли участие около 150 гостей. Среди них главы и члены парламентов, дипломаты и эксперты, в том числе евродепутаты и члены Конгресса США.

Наблюдатели отметили, что среди участников конференции много политических деятелей с приставкой "экс".

"Первоначально объединившая нас идея, которая также отражена в названии конференции, состоит из двух основных частей – Восточное партнерство и вызовы в области безопасности – общие для Республики Молдова, Украины, Грузии. Эти два элемента имеют много общего", — сказал спикер молдавского парламента Андриан Канду.

По его словам, "все три страны сталкиваются с одинаковыми угрозами и вызовами, связанными с замороженными и горячими конфликтами".

Говоря о теме конфликтов, все трое использовали ставшую уже привычной для каждой из сторон риторику о действиях "России-агрессора" в Грузии и Украине, оккупации, незаконном нахождении российских войск на территории Молдовы. Прозвучала даже мысль, что реализуемые РФ проекты по энергетике носят политический характер. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы осудил принятую парламентом антироссийскую декларацию

Евроинтеграцию приравняли к спасению

На фоне подобных заявлений спасительным якорем была традиционно представлена идея евроинтеграции.

"У нас есть обязательства перед Евросоюзом, как у партнера по ассоциации. Но более важно то, что мы должны предоставить нашим гражданам. У них высокие, но законные и обоснованные ожидания. Я говорю о восстановлении доверия к идее евроинтеграции, идее, которая была так или иначе подорвана политическими противостояниями", — сказал Канду, добавив, что "важно концентрироваться не только на внешних угрозах, которые могут нести серьезное негативное влияние, но и на необходимых реформах".

Интересно, что в ходе выступления Канду прозвучало и сомнение в реальности перспектив евроинтеграции.

"Является ли Соглашение об ассоциации достаточным для генерирования изменений в долгосрочной перспективе? Возможно. А, возможно, и нет", — сказал спикер, отметив, что такое заключение основывается на опыте западной интеграции ряда стран. 

Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При этом он отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет внедрено и страна "не откажется от ответа на новые вызовы".

Борьба с "российской пропагандой"

Особое внимание на конференции уделили борьбе с так называемой "российской пропагандой" и необходимости ей противодействовать.

"Мы уже чувствуем вмешательство РФ. Естественно, в контексте выборов, в Молдове будут или уже есть подобные попытки. Для властей Молдовы важно сделать так, чтобы следующие выборы в Молдове были открытыми, законными, транспарентными", — сказал Канду. 

Он назвал одной из мер — принятие парламентом страны закона о борьбе с пропагандой, которую считает "новым типом угрозы и инструментом гибридной войны". Сам законодательный акт, дважды отклоненный президентом, неоднозначно воспринятый в обществе, даже посол ЕС в Молдове Петер Михалко назвал "не соответствующим европейским стандартам демократии, потому что в европейской практике самый главный принцип – это свободный доступ к источникам информации". 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы осудил принятую парламентом антироссийскую декларацию

Создание трехсторонней межпарламентской ассамблеи

По предложению украинской стороны, три страны выразили намерение продолжить дискуссии в похожем формате. Так, в ближайшее время может появиться Межпарламентская ассамблея.

"Мы приняли важное заявление и пришли к выводу о необходимости создания трехсторонней парламентской ассамблеи под эгидой Восточного партнерства. Это важное решение, формальности которого мы уладим в ближайшие недели. Это поможет нам стать сильнее и быть готовыми к вызовам", — сказал Канду.

Первое заседание этой платформы, скорее всего, состоится в Киеве. Именно такие планы озвучил глава украинской Рады Андрей Парубий. Правда, спектр вопросов, которые три страны будут обсуждать на этом уровне, их представители пока назвать оказались не готовы, но подчеркнули, что у сторон есть много общих интересов.

Хочется отметить одну любопытную деталь. Спикеры парламентов Молдовы и Грузии говорили на английском, а председатель Рады – на украинском. Во время выступления Парубия его коллеги надевали наушники, чтобы слышать перевод и понимать, о чем он говорит. А вот когда звучали вопросы иностранных журналистов на русском языке, перевод никому не требовался. Вывод напрашивается сам собой — не трудно догадаться, на каком языке главы парламентов Молдовы, Украины и Грузии общаются между собой.

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Теги:
пропаганда, борьба, евроинтеграция, Межпарламентская конференция, Ираклий Кобахидзе, Андрей Парубий, Андриан Канду, Грузия, Молдова, Россия, Украина
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