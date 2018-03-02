Sputnik лидирует в Топ-10 интернет-СМИ Молдовы

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Коллектив нашего агентства рад сообщить читателям, что по данным измерителя сетевой аудитории Gemius, в феврале-марте Sputnik вышел на первое место в рейтинге десяти самых читаемых и популярных интернет-изданий Молдовы.

По сравнению с прошлым месяцем, мы поднялись еще на одну позицию, обогнав телеканал Pro-TV.

© Sputnik/ Топ-10 Интернет-СМИ Молдовы

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Gemius – один из ведущих концернов в области рейтингов интернет-СМИ. В 30 странах результаты замеров Gemius считаются официальной информацией всеми участниками медиа-рынка как объективное и независимое исследование по изучению популярности издания среди интернет-аудитории.