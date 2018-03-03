У молдавских бюджетников будет больше выходных дней в 2018 году

Смотрите в публикации Sputnik Молдова список праздничных и нерабочих дней в республике на 2018 год.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Не для всех жителей Молдовы суббота, 3 марта, выходной день. Работают государственные предприятия, бюджетные организации, такое решение приняли накануне в правительстве.

Это было сделано для того, чтобы не прерывать праздники на следующей неделе. Как известно, Международный женский день выпадает на четверг, в связи с этим 9 марта тоже объявлен нерабочим днем (именно его и отрабатывают сегодня).

Если взглянуть на календарь, то в этом году будет 7 дополнительных выходных дней.

А отработать дополнительные входные придется 21 апреля, 8 и 15 декабря, которые выпадают на субботу.