От -20 до +10: в Молдове ожидается резкое изменение температур

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КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. На смену арктическому холоду в Молдову придет весеннее тепло.

На следующей неделе в Молдове температурный режим резко изменится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, 4 марта в республике минимальная температура воздуха составила — 20 градус. До этой отметки столбики термометров опустились ночью на севере страны. Сегодня днем в центре ожидается —1..-4, на юге 0..-3 и на севере до —5.

Морозная погода продержится до вторника. Однако минусовые температуры ожидаются только ночью. Начало следующей недели ознаменуется положительными показателями термометров днем.

В понедельник, 5 марта, ночью ожидается —13 градусов на севере, —12 в Кишиневе и —11 на юге республики. Днем значительно потеплеет до +1 в центре страны, на градус больше на юге.

Во вторник, надеемся, пройдет последний снег в этом сезоне — метеорологи обещают 6 марта осадки по всей стране. В среду снег перейдет в дождь, температура воздуха поднимется до +7..+9 градусов.

В Международный женский день 8 марта погода нас будет баловать плюсовыми температурами, запахнет весной. Ожидается переменная облачность +7..+9 днем.

Праздники

4 марта в народном календаре — День Архипа и Филимона. Филимон был так предан вере, что превратил свое жилище в домашнюю церковь. Тут же служил его сын Архипп. На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, крестьяне в этот день привечали нищих.