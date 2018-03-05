Еще одна страна ввела "безвиз" с Молдовой – это острова Сент-Китс и Невис

А если внести 250 тысяч долларов, то можно получить и гражданство тропического государства.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Молдова и островное государство Сент-Китс и Невис ввели взаимный безвизовый режим для всех видов паспортов. Теперь граждане Молдовы и, соответственно, граждане Сент-Китса и Невиса могут без виз находиться в другой стране на протяжении 90 дней, в течение 180 дней с момента первого въезда.

© Sputnik/ Руслан Кривобок В Турцию можно будет поехать по удостоверению личности гражданина Молдовы

Межправительственное соглашение об отмене визового режима в Лондоне подписали посол Молдовы в Великобритании Вилен Мурзак и его сент-китс-и-невисовский коллега, глава дипломатической миссии в Великобритании, доктор Кевин М. Айзек.

Федерация Сент-Китс и Невис – микро-государство в Карибском море, которое состоит из двух одноименных островов – Сент-Китс и Невис, входящих в архипелаг Антильские острова. Новый безвизовый партнер Молдовы является самым маленьким государством западного полушария, как по площади, так и по численности населения. В 2016 году, по данным ООН, население Сент-Китс и Невис составило 56 тысяч человек.

В государстве действует программа "Гражданство через инвестиции". Гражданство этой страны можно получить, инвестировав в специальный фонд минимум 250 тысяч долларов США. Ранее в прессе сообщалось, что гражданство островного государства получил бывший владелец социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров.